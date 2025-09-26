Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • A l'home de 32 anys també se l’imputa un delicte contra l’Administració de Justícia per incomplir una suspensió del permís de conduir. | Policia d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Successos

Un motorista de 32 anys és arrestat pel cos policial amb una taxa d’alcoholèmia d’1,88 després d’accidentar-se a Arinsal

La Policia controla un conductor de 58 anys que circulava amb la ITV caducada i gairebé el doble del límit d’alcohol permès, amb una taxa de 0,91

Un motorista de 32 anys que circulava amb una taxa d’1,88 ha sigut detingut per la policia després de perdre el control de la motocicleta i patir un accident a la carretera d’Arinsal. A més de ser acusat d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, també se l’imputa un delicte contra l’Administració de Justícia per incomplir una suspensió del permís de conduir.

Per altra banda, també s’ha arrestat un conductor de 58 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 0,91, el qual va ser controlat perquè portava l’adhesiu de la ITV caducat. En aquesta línia, la matinada de dijous a Andorra la Vella, el cos policial va detenir una dona de 23 anys amb 0,4 grams de cocaïna i 0,5 grams de marihuana. En el moment de l’arrest, es trobava en un aparcament amb sis persones més consumint begudes alcohòliques.

Finalment, al Pas de la Casa, dos homes de 23 i 31 anys van ser detinguts dilluns, al matí i a la tarda respectivament, per delictes contra la Funció Pública. Tots dos incomplien ordres d’expulsió administratives i circulaven indocumentats.

Comparteix
Notícies relacionades
Detingut un home de 40 anys denunciat per la seva mare per presumptes agressions i violència envers els fills
La Guàrdia Civil reuneix quaranta agents de tot l’Estat espanyol per a un seminari sobre Fiscalitat a la frontera
Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Detingut un home de 40 anys denunciat per la seva mare per presumptes agressions i violència envers els fills
  • Societat, Successos
La Guàrdia Civil reuneix quaranta agents de tot l’Estat espanyol per a un seminari sobre Fiscalitat a la frontera
  • Successos
Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu