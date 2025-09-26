Un motorista de 32 anys és arrestat pel cos policial amb una taxa d’alcoholèmia d’1,88 després d’accidentar-se a Arinsal

Un motorista de 32 anys que circulava amb una taxa d’1,88 ha sigut detingut per la policia després de perdre el control de la motocicleta i patir un accident a la carretera d’Arinsal. A més de ser acusat d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, també se l’imputa un delicte contra l’Administració de Justícia per incomplir una suspensió del permís de conduir.
Per altra banda, també s’ha arrestat un conductor de 58 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 0,91, el qual va ser controlat perquè portava l’adhesiu de la ITV caducat. En aquesta línia, la matinada de dijous a Andorra la Vella, el cos policial va detenir una dona de 23 anys amb 0,4 grams de cocaïna i 0,5 grams de marihuana. En el moment de l’arrest, es trobava en un aparcament amb sis persones més consumint begudes alcohòliques.
Finalment, al Pas de la Casa, dos homes de 23 i 31 anys van ser detinguts dilluns, al matí i a la tarda respectivament, per delictes contra la Funció Pública. Tots dos incomplien ordres d’expulsió administratives i circulaven indocumentats.