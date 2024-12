Un motorista amb danys lleus en un accident a la CG-3 sortint del túnel del Pont Plà

Un conductor d’una motocicleta ha resultat ferit en caure del seu vehicle a primera hora d’aquesta tarda (15.00 hores) en sortir del túnel del Pont Plà entrant a Escaldes-Engordany, tot i que no ha perjudicat ni col·lidit amb cap altre vehicle a la calçada. L’accident ha provocat el trasllat del seu ocupant, un home de 24 anys, a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on es troba estable a causa d’unes ferides lleus segons han traslladat fonts hospitalàries a aquest mitjà. Tal com ha apuntalat la Policia, l’incident no ha comportat retencions més enllà de les habituals durant el dia d’avui a causa del gran volum de vehicles turistes.