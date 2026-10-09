Un fort soroll desperta als veïns de Santa Coloma després del despreniment de tres roques de grans dimensions

Un desprendiment de roques a Santa Coloma, a la zona de Camp Bastida, prop de les avingudes de Santa Coloma i d’Enclar, ha mobilitzat aquest divendres al matí dues dotacions dels Bombers, després que diversos veïns s’hagin vist sorpresos per un fort soroll. L’avís s’ha rebut pels volts de les 07.30 hores, moment en què el cos ha desplaçat fins al lloc dels fets un camió amb tres efectius i un vehicle de comandament per comprovar l’origen del soroll.
Una vegada a la zona, els Bombers han constatat que s’havien desprès tres roques de grans dimensions, dues de les quals d’aproximadament un metre cúbic de volum i una tona de pes cadascuna. Malgrat la magnitud del despreniment, els efectius han verificat que no hi ha hagut persones ferides ni s’han produït danys materials, ja que les pedres han caigut dins d’una propietat privada destinada al conreu de tabac.
Tanmateix, els agents de circulació han tallat l’accés al Rec del Solà, en el tram comprès entre el cementiri nou i el carrer Mestre Xavier Plana. Així mateix, el despreniment tampoc ha tingut afectacions sobre la circulació de vehicles a les vies pròximes. En aquests moments, un geòleg es troba a la zona examinant les característiques del terreny per determinar quines actuacions i mesures caldrà adoptar arran de l’incident.