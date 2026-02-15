Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  La presència de fum al Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino (CTEO) ha mobilitzat aquest diumenge a la tarda diversos cossos d'emergència.
El Periòdic d'Andorra
Successos

Una mala combustió de la caldera provoca una important columna de fum al Centre de Tecnificació d’Ordino

Fins al CTEO s’hi han desplaçat tres dotacions amb vuit efectius del Cos de Bombers, els quals han aturat la caldera per solucionar la incidència

La presència d’una important columna de fum al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) ha mobilitzat aquest diumenge a la tarda diversos cossos d’emergència. L’avís s’ha rebut cap a les 18.00 hores i fins a l’equipament s’hi han desplaçat efectius del Cos de Bombers, de la Policia i del Servei de Circulació de la parròquia.

Segons han informat els Bombers, l’origen de la fumera ha estat una mala combustió del cremador de la caldera de calefacció de l’edifici, fet que ha generat una columna de fum visible des de l’exterior. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions amb un total de vuit efectius del Cos de Bombers, els quals han procedit a aturar completament la caldera per tal de solucionar la incidència.

Una vegada interromput el funcionament del sistema de calefacció, la situació ha quedat controlada. Amb tot, s’ha confirmat que l’incident no ha provocat danys personals. La intervenció s’ha desenvolupat amb normalitat i, una vegada garantida la seguretat de les instal·lacions, els efectius s’han retirat.

  Societat, Successos
  Successos
  Societat, Successos
