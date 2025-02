Motorista amb matrícula andorrana mor en un accident a la N-260 de Montferrer i Castellbò

Un greu accident de trànsit ha tingut lloc aquesta tarda a la carretera N-260 de Montferrer i Castellbó, a l’altura del punt quilomètric 232-230, a la zona del restaurant Guimar. L’avís del sinistre s’ha rebut a les 17.16 hores i fins al lloc dels fets s’han mobilitzat dues dotacions de bombers, dues patrulles dels Mossos d’Esquadra i unitats del Sistema Mèdic d’Emergències (SEM), així com un helicòpter per a possibles evacuacions. Segons fonts properes a l’accident, el sinistre ha implicat un turisme amb tres ocupants (una parella i el seu fill) i una motocicleta amb matrícula andorrana. El conductor de la moto, un jove d’uns 22 anys -encara per confirmar-, ha perdut la vida a l’acte.

Els primers indicis apunten que el cotxe circulava en direcció de baixada quan, de manera imprudent, ha realitzat una maniobra il·legal girant per canviar de sentit sense arribar a la rotonda habilitada uns metres més endavant. En aquell moment, el motorista, que presumptament realitzava una ruta de moto de carretera amb dos altres motoristes en els seus respectius vehicles i es dirigia cap a Andorra, no ha pogut frenar a temps i ha impactat violentament contra la part posterior del vehicle. La motocicleta ha sortit disparada contra la barrera de seguretat, incendiant-se a conseqüència de la col·lisió.

Els serveis d’emergències han arribat ràpidament al lloc dels fets, però malgrat els intents de reanimació, no s’ha pogut salvar la vida del motorista. Segons les mateixes fonts, l’helicòpter medicalitzat hauria traslladat algun dels ocupants del turisme, que hauria resultat ferit en l’impacte. La dona que viatjava en el vehicle hauria afirmat que la culpa de l’accident era del jove motorista, al·legant que aquest circulava a gran velocitat.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, la via es troba tallada en ambdós sentits de la circulació, generant llargues cues quilomètriques per les retencions. La circulació ha estat desviada cap al polígon de Montferrer en tots dos sentits mentre es realitzen les tasques d’investigació i retirada de vehicles. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i determinar les possibles responsabilitats de l’accident.

-pendent d’ampliació-

Instants després de la col·lisió entre ambdós vehicles. | El Periòdic/E.H.M.