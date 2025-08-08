La Policia deté tres turistes d’entre 18 i 45 anys per possessió de MDMA i cocaïna

La Policia ha detingut aquesta setmana tres persones per possessió de substàncies estupefaents en actuacions efectuades a Andorra la Vella i a la frontera del riu Runer. Les drogues intervingudes han estat MDMA i cocaïna, i tots els detinguts són turistes que es trobaven o accedien al país.
El primer arrest s’ha produït dilluns a les 00.35 hores a Andorra la Vella, quan un jove de 18 anys ha estat controlat amb una pastilla de MDMA.
Tanmateix, dijous a la tarda, a les 15.30 hores, la policia ha detingut un home de 45 anys a la frontera del riu Runer. L’individu accedia al Principat en un vehicle particular i portava 1,5 grams de cocaïna.
Finalment, la tercera detenció s’ha registrat divendres a les 00.10 hores, també al riu Runer. Una dona de 32 anys, que viatjava en un autobús de línia regular, ha estat controlada amb 1,7 grams de cocaïna.
Les tres persones han estat arrestades per un presumpte delicte contra la salut pública per possessió d’estupefaents.
Quatre detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol
A banda d’aquestes detencions, la Policia ha arrestat aquesta setmana quatre conductors per conducció en estat d’embriaguesa. Tots són homes d’edats compreses entre els 33 i els 64 anys i conduïen amb taxes d’alcoholèmia que oscil·laven entre 1,25 i 2,25 grams per litre.
Entre altres detencions, la Policia informa que també s’ha detingut un home no resident de 29 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Els agents l’han controlat divendres a la 01.05 hores, a Andorra la Vella, durant una parada de circulació i s’ha identificat amb un permís de conducció estranger amb dades alterades, fet que ha comportat la seva detenció.