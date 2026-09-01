Un cotxe i una motocicleta col·lideixen a la rotonda de la Margineda i el motorista acaba caient a l’asfalt

Un cotxe i una motocicleta han topat aquest dimarts pels volts de les 15.30 hores a la rotonda de la Margineda, en un accident del qual, per ara, es desconeixen les causes. Arran de la col·lisió, el conductor de la motocicleta ha caigut a l’asfalt, mentre que encara no ha transcendit si els vehicles implicats tenien matrícula andorrana o estrangera. Després de la caiguda, altres conductors que es trobaven a la zona han auxiliat el motorista a l’espera de l’arribada dels serveis d’emergència, els quals també s’han desplaçat fins al lloc dels fets. A hores d’ara, es desconeix l’abast de les possibles ferides que hauria patit el conductor de la motocicleta i si aquestes serien de caràcter lleu o de més gravetat. El sinistre també ha provocat algunes retencions a la zona de la Margineda, habitualment transitada, mentre s’atenia l’accident.
-pendent d’ampliació-