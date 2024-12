Dos joves detinguts per furts amb força en domicilis

La Policia va detenir la matinada de Nadal dos joves, de 19 i 20 anys, com a presumptes autors de furts amb força en domicilis. Els fets van tenir lloc a Escaldes-Engordany i han estat vinculats a altres delictes similars comesos recentment.

Els agents van ser requerits el 24 de desembre a les 19.33 hores per investigar un furt amb força en un habitatge particular de la parròquia. En arribar al lloc, van constatar que diverses estances estaven regirades i que una finestra havia estat forçada, la qual es presumeix que va ser el punt d’accés dels sospitosos.

Més tard, a les 20.44 hores, el personal de seguretat de l’estació d’autobusos va alertar la Policia en trobar una bossa de mà amb objectes de valor, com moneders, documents, rellotges i penjolls, que es va determinar que havien estat sostrets del domicili afectat.

Gràcies a la investigació i les proves recollides, es va procedir a la detenció dels dos joves a la 01.10 hores del dia 25 de desembre. Les diligències policials han permès vincular els detinguts amb un altre furt amb força denunciat el passat 15 de desembre al mateix edifici, seguint un modus operandi similar.

La investigació es manté oberta, i no es descarta que els detinguts estiguin relacionats amb altres delictes contra el patrimoni. La Policia continua treballant per aclarir els fets i determinar si hi ha més implicacions.