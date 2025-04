Detencions

Detingut un home investigat per tràfic de drogues i tinença il·legal d’armes buscat per Interpol

El recercaven des de Xile en el marc d'una investigació que es va iniciar per dos homicidis que podrien estar lligats amb un segrest

La Policia va detenir, dimecres al vespre al Pas de la Casa, un home de 31 anys que era objecte d’una ordre internacional de detenció emesa pel Jutjat de Garantia de la Ciutat d’Antofagasta, a Xile, i difosa per Interpol. Les autoritats xilenes el buscaven com a investigat en un procés penal relacionat amb delictes vinculats amb el tràfic de drogues i la tinença il·legal d’una arma de fogueig modificada per disparar.

El recercaven en el marc d’una investigació que es va iniciar per dos homicidis que podrien estar lligats amb un segrest. En el pis presumptament associat amb aquest suposat segrest, la policia xilena va trobar una gran quantitat de droga i l’arma modificada, i segons els registres, entre les persones que hi vivien hi figurava el detingut aquest dimecres.

L’home va marxar de Xile sense antecedents penals i es va instal·lar a Espanya. Posteriorment, es va traslladar a Andorra amb una autorització de residència i treball que se li va atorgar a finals de l’any 2024, abans de l’emissió de la notificació vermella d’Interpol en què es posava en coneixement de tots els països membres l’ordre internacional de detenció.

Quan les autoritats xilenes van comprovar que havia marxat a Espanya, es van posar en contacte amb la Policia Nacional espanyola. La investigació que va engegar el cos de seguretat veí va apuntar que l’home que buscaven es podria trobar al Principat i, a través dels canals de cooperació entre els cossos de l’ordre, van contactar immediatament amb la Policia andorrana. L’Oficina Central Nacional d’Interpol a Andorra va fer totes les verificacions corresponents i el va localitzar. A partir d’aquí i segons estipula la Llei qualificada d’Extradició, ho va posar en coneixement del Ministeri de Justícia i Interior, que ho va traslladar a la Fiscalia perquè pogués ordenar la detenció i el seu trasllat davant del batlle de guàrdia.

L’home, considerat per Interpol perillós, armat i propens a l’evasió, va passar a disposició judicial ahir a la nit i va ingressar al centre penitenciari a l’espera de la demanda formal d’extradició per part de les autoritats xilenes.