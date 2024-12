La Policia arresta un conductor per conduir begut i amb el carnet retirat

La Policia ha detingut quatre persones aquest cap de setmana per conduir sota els efectes de l’alcohol, segons ha informat el cos policial. Entre els arrestats, destaca el cas d’un home imputat per un delicte contra l’administració de justícia, ja que conduïa amb el carnet retirat per una ordenança penal prèvia, a més de donar positiu en alcoholèmia.

Els altres tres detinguts són dos homes i dues dones d’entre 25 i 49 anys, tots ells amb taxes d’alcohol que oscil·laven entre 1,33 i 1,63 grams per litre de sang, segons les dades policials. Les detencions s’emmarquen en els controls de seguretat viària efectuats durant el cap de setmana.