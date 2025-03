Operatiu coordinat per la Europol

Blanqueig milionari a través de la compravenda de vehicles de luxe amb seu a Andorra

L’operació ha permès la detenció de set persones i el decomís de vehicles i actius de luxe finançats amb fons procedents d’una estafa piramidal

Aquesta setmana, la Policia d’Andorra, la Gendarmeria nacional francesa i la Policia Nacional espanyola, amb la coordinació d’Europol, han efectuat una operació judicial simultània que ha permès la detenció d’un total de set persones com a presumptes autores de delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental a través d’un negoci de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta.

La Gendarmeria nacional va iniciar la investigació per ordre del Tribunal Judicial de Draguignan el gener del 2024 a França arran d’una denúncia de TRACFIN – el servei d’intel·ligència francès especialitzat en la lluita contra el blanqueig, el finançament del terrorisme i el frau -, el qual va detectar moviments sospitosos en els comptes bancaris d’una empresa de compravenda de vehicles. Aquesta empresa va rebre prop de dos milions d’euros l’any 2021 a través de transferències provinents exclusivament d’una societat dels Emirats Àrabs, l’objecte social de la qual estava molt allunyat de la comercialització de cotxes.

Les investigacions, efectuades en un primer moment sota la direcció d’aquest tribunal francès i, posteriorment, en el marc d’una comissió rogatòria emesa per un jutge d’instrucció, van evidenciar l’existència de blanqueig de capitals agreujat. L’origen dels fons provindria d’una estafa piramidal internacional que feia servir un sistema ‘Ponzi’, amb un perjudici que ascendeix a diversos milions d’euros.

Durant la investigació es van identificar concessionaris establerts a Andorra que haurien servit per blanquejar part dels diners mitjançant la compra de vehicles de luxe. A partir d’aquest moment, es va establir una col·laboració entre els investigadors francesos i andorrans a través d’agents d’Europol. Posteriorment, el principal implicat en el cas va ser localitzat a Espanya, moment en el qual la Policia nacional espanyola es va integrar en el dispositiu de cooperació.

Les actuacions conjuntes han fet possible la coordinació, aquest dimarts passat, d’una operació judicial simultània en tres departaments francesos, i també a Andorra i a Espanya amb la presència d’investigadors francesos i d’Europol en el marc de les comissions rogatòries internacionals.

Un operatiu que ha permès la detenció de cinc persones a França i l’execució, a Espanya, d’una ordre europea d’arrest contra el principal sospitós, així com múltiples registres en els tres països. A França i a Espanya s’han comissat una quinzena de vehicles de gamma alta valorats en 3,5 milions d’euros i rellotges de luxe per valor de 320.000 euros.

El mateix dia, a Andorra es van confiscar quatre cotxes més valorats en 600.000 euros, es va decomissar nombrosa documentació i es van bloquejar 120.000 euros en comptes bancaris. I, dijous al matí, es va procedir a la detenció d’una setena persona com a presumpta autora d’un delicte de blanqueig. Es tracta d’una dona de 34 anys que seria la titular d’una de les societats implicades. Actuava com a prestanoms i percebia una part dels beneficis. La seu social estava a Andorra la Vella i el concessionari, a Encamp. Arran del seu arrest, la Policia ha intervingut un total de tres vehicles més, el valor dels quals encara està pendent de determinar.

El modus operandi que feien servir era similar al de l’empresari detingut el passat mes de novembre. Haurien construït un entramat per adquirir vehicles de gamma alta en diversos països d’Europa que venien després a ciutadans, principalment residents a França. Els vehicles, però, es registraven a Andorra a nom de la societat i no del propietari. A partir d’aquí, creaven contractes de lloguer ficticis perquè el propietari fes servir el cotxe, amb matrícula andorrana i com si no fos seu, a l’estranger. L’objectiu era estalviar-se el pagament de l’impost del valor afegit francès i l’impost sobre el CO 2 .

La diferència entre els dos casos resideix en el fet que els detinguts aquesta setmana finançaven la compra dels vehicles amb diners provinents d’una estafa piramidal internacional. L’operació es manté oberta i no es descarten més detencions.