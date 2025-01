Ubach, sobre Coopalsa: “Donem la mà als seus efectius perquè els estan prenent el pèl”

La batalla entre els representants del comitè de Coopalsa amb l’empresa per la suposada vulneració dels drets dels seus treballadors per haver de percebre una reducció salarial d’entre 300 i 400 euros, així com una reestructuració horària amb la prestació ara de 12 i 13 hores de servei i anul·lant així la seva jornada intensiva de vuit hores, va desencadenar ahir en la suspensió de la reunió que aquests havien de mantenir. D’igual forma, la convocatòria de vaga que havia decretat el col·lectiu de xòfers per al pròxim dia 20 de gener ha estat denegada, de manera que el següent divendres 17 es produirà sota una taula d’arbitratges aquesta cerca d’entesa entre les dues parts i que ara es troba més candent que mai. Sobre tot això ha tingut paraules amb aquesta casa el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, qui ha oferit diàleg als representants de comitè per “assessorar-los”.

En aquest sentit, el portaveu dels sindicats ha esmentat, en primer lloc, que aquesta baixada de sou per l’al·legada “modificació d’horaris” que ha justificat el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, “no es pot fer de cap manera, ja que la llei no permet alterar els horaris dels treballadors“. Anant més enllà, Ubach recorda que “l’empresari no té la potestat per decidir, de cop i volta, en una reestructuració empresarial abaixar els salaris“, concretant que en aquesta disputa, si el col·lectiu de treballadors es posen en mans d’un sindicat, podran rebre “un suport jurídic que els dotarà de la força necessària per afrontar aquesta pròxima reunió“. Posa de manifest així que de no comptar amb aquest suport, és molt probable “que l’acord quedi en res o que simplement no resulti prou satisfactori per als seus implicats”.

Altrament, i sobre l’afirmació del secretari d’Estat de Transició Energètica i Mobilitat, David Forné, envers el fet que “els xòfers tenen dret a convocar la vaga, però amb un previ avís dels dies implicats”, Ubach sostreu que “això només cal comunicar-ho i com a dret fonamental, es pot celebrar sota un mínim acord”, especificant que si no s’arriba al mateix, “l’autoritat serà qui prendrà la decisió”. Un reclam que es pot fer via trucada telefònica i que per al secretari general, totes aquestes protestes no tindrien cabuda ni transcendirien a l’esfera pública “si hi hagués un comitè real de l’empresa que els tractés” i que aplegués, per tant, un conflicte col·lectiu. En aquest aspecte, Ubach posa en relleu que el fet que a Andorra “la gran majoria d’empreses no comptin amb aquesta comissió ni amb delegats sindicals, “fa que com a país ens trobem al limbe en temes socials i laborals”.

Un altre punt que EL PERIÒDIC ha volgut incidir amb el dirigent dels sindicats és sobre la Carta Social Europea, atenent que Govern va aprovar-ne el passat juny un nou article pel qual es garanteix i s’empara els drets dels treballadors perquè, entre altres funcions, aquests “puguin prendre part en els processos de millora de les condicions laborals”. “Hi ha aquí molts empresaris que pensen que poden fer el que vulguin amb els seus assalariats, de manera que així en resulta impossible poder progressar i evolucionar”, ha fet saber al respecte. Concretant quines són les mancances que li falta al país per constituir un comitè d’empresa, destaca que primer s’han de “tenir a la taula els números de la companyia, sense ells és impossible i aquí no els volen donar. L’empresari de veritat sap perfectament que l’actiu principal que té són els seus propis treballadors”.

Sota aquest principi, Ubach ha exemplificat que en el cas de Coopalsa, “un xòfer quan fa bé la seva funció i respecta la seva clientela, fa que l’empresa funcioni correctament, mentre que quan no se sent prou valorat i mal remunerat, no serà tant el cas. La qüestió que fomentem aquí és pagar el menys possible”, ha deslligat el portaveu. Finalment, sobre l’escrit pels drets referenciat, Ubach titlla que “no serveix per a res” en haver treballat aquesta carta els sindicats, però que la majoria dels punts firmats, “no han estat mai ratificats”. Fent al·lusió a què Andorra no està a l’Organització Internacional del Treball, el secretari sentencia l’assumpte recordant que de “5.000 empreses andorranes només 25 tinguin un delegat de treballadors, fa que mai es pugui equiparar al model europeu i que des de l’USdA atansen la mà al comitè de xòfers perquè els hi estan prenent el pèl”.

L’acord amb Europa, qüestionat

Arran de la conversa amb el secretari general de l’USdA, aquest va tornar a incidir en el fet que tota aquesta modificació salarial i desordre i mala entesa entre els empresaris i els seus treballadors és fruit de la “ineptitud” del Govern i les seves polítiques impulsades pels demòcrates. “Van decretar una llei per la qual totes les companyies que tinguessin més de 20 efectius haurien de poder comptar amb un delegat dels treballadors, i la realitat quina és? Doncs que no n’hi ha gairebé cap a Andorra que ho tingui. Així ens va, i després volem quedar bé com a país materialitzant acords amb la UE quan ens trobem a anys llum dels estàndards socials i laborals que marca el continent”, ha asseverat amb contundència un Ubach que referma la seva posició.