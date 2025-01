Stop Violències i Diversand volen garantir l’acompanyament durant l’avortament

L’associació Stop Violències, en col·laboració amb Diversand, ha organitzat una formació innovadora sobre l’acompanyament a dones que avorten. Aquesta iniciativa té l’objectiu de proporcionar eines pràctiques i suport emocional per a aquelles persones que ofereixen ajuda a dones que decideixen interrompre l’embaràs, un tema especialment rellevant en un país on l’avortament encara és il·legal. La formació, que compta amb la col·laboració de l’associació Mika Sororidad de Barcelona, tindrà lloc el dissabte, 1 de febrer, de 16.00 a 19.00 h, a la seu de DiversAND, i està oberta a tothom, incloent professionals i ciutadania interessada.

Vanessa Mendoza, presidenta de Stop Violències, ha destacat que aquesta formació és inclusiva i compta amb el suport de l’associació Mika Sororidad de Barcelona. “És important que les dones sàpiguen que no estan soles, independentment de si l’avortament és legal o no. Nosaltres podem oferir informació sobre avortaments farmacològics i, amb això, garantir que es prenguin decisions segures i informades”, ha explicat Mendoza. També ha subratllat que la formació és trans inclusiva, ja que “dins del col·lectiu LGTBIQ també hi ha persones que avorten, com dones lesbianes i homes trans”.

Mendoza ha expressat la necessitat de visibilitzar la diversitat de situacions de les dones andorranes i d’empoderar-les davant d’una societat que, segons ella, “encara està molt estereotipada”. “No ens quedem embarassades soles, i l’Estat ha de deixar de fomentar una cultura de violació impedint pràctiques com l’avortament”, ha afirmat. També ha destacat que reben al voltant de dues sol·licituds d’ajuda setmanals, moltes vegades de dones precaritzades econòmicament o víctimes de violència de gènere.

La xarxa de dones parlamentàries

La recent creació de la Xarxa de Dones Parlamentàries, impulsada pel Consell General, té l’objectiu de convertir aquesta institució en un referent d’igualtat. Judith Pallarés ha elogiat la iniciativa, subratllant que “aquesta xarxa pot ajudar a acompanyar les dones que participen en la vida política i contribuir a avançar en els canvis socials que necessitem”.

Però Vanesa Mendoza ha matisat que, malgrat que la iniciativa és positiva, no és suficientment representativa de la diversitat de les dones a Andorra. “Hi ha poca representació de dones migrades, temporeres o d’altres ètnies com les dones gitanes o àrabs. Això perpetua polítiques que no reflecteixen la realitat de la diversitat femenina al país”, ha assenyalat Mendoza, reivindicant més inclusió en la política andorrana.