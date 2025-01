Mor Joan Planes Vila, destacat empresari i fundador de Fluidra

Joan Planes Vila, reconegut empresari català i una de les figures més destacades del sector industrial a nivell nacional, ha mort a l’edat de 80 anys. Nascut a Banyoles l’any 1943, va iniciar la seva carrera professional en el camp de l’enginyeria industrial. L’any 1969, juntament amb tres socis, va fundar Astral Construcciones Metálicas, la que seria la llavor de l’actual Fluidra.

Des d’aleshores, la companyia de piscines va experimentar un creixement sostingut gràcies a la seva aposta per la innovació i la internacionalització. Avui dia, Fluidra opera a més de 45 països i és considerada una de les empreses líders del sector. Planes Vila va ser clau en la transformació de Fluidra, i la seva visió estratègica i la seva capacitat per detectar oportunitats li van valer nombrosos reconeixements al llarg de la seva vida, incloent-hi el Premi Internacional a l’Emprenedor, atorgat per Ernst & Young l’any 2010. A més, el 2013, va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, també va mantenir una relació estreta amb el Principat, on va desenvolupar diverses inversions i iniciatives empresarials que van contribuir al creixement econòmic del territori. Entre aquestes, destaca la seva vinculació amb projectes emblemàtics com Caldea, el centre termològic pioner al país, i la seva implicació en la creació de les Fonts de la Rotonda.