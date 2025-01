Malestar per la “gratificació” en les enquestes del Govern

Cada any, el Departament d’Estadística realitza dues enquestes generals, l’Enquesta de Pressupost Familiar (EPF) i l’Enquesta de Forces de Treball (EFT), amb l’objectiu d’obtenir dades sobre les característiques de consum i la situació laboral de la població d’Andorra.

Recentment, alguns veïns de la zona residencial de Soldeu han manifestat la seva inquietud arran d’una circular rebuda a les seves llars. Aquesta notificava que “el Departament d’Estadística ha iniciat el procés de recollida de dades i ha seleccionat una mostra de 920 llars del Principat de manera aleatòria”. Fins aquí, el contingut no va generar cap sorpresa entre els destinataris. No obstant això, la lectura posterior del document va provocar malestar.

En concret, la circular destacava que “el Departament d’Estadística premiarà la qualitat de les dades recollides proporcionant una gratificació en format de cistella amb productes agrícoles i artesans d’Andorra”. Aquesta menció va generar dubtes i preocupacions entre alguns veïns, els quals han comunicat a EL PERIÒDIC que, en casos anteriors, en negar-se a respondre determinades preguntes que consideraven “sensibles”, se’ls havia informat que “s’avisaria al responsable de l’enquesta”.

Un dels veïns afectats ha explicat que “el que ens sobta és que la gent no resident que s’instal·la al país i agafa un domicili, els diuen que poden contestar l’enquesta i se’ls gratificarà. En canvi, nosaltres, que residim aquí, ens obliguen a fer les enquestes i no rebem cap obsequi. A més, se’ns informa que, si no contestem, es comunicarà a un responsable”.

Davant d’aquesta qüestió, el Govern ha aclarit a aquest mitjà que l’obsequi de les paneres s’atorga exclusivament a les llars que participen en les enquestes de llarga durada sobre pressupostos familiars i condicions de vida. Segons han indicat, aquesta gratificació té com a objectiu compensar el temps que els participants dediquen a aquestes enquestes, un esforç que, afirmen, afecta la seva vida privada i la conciliació familiar.

També han subratllat que la principal finalitat de les gratificacions és augmentar la taxa de resposta en aquestes enquestes i garantir que “la qualitat de les dades recollides incrementi”. Així mateix, recorden que aquestes paneres estan contemplades dins de l’edicte publicat el 20 de març de 2024.

L’Executiu confia que aquesta iniciativa contribueixi a millorar la col·laboració ciutadana i assegura que les dades obtingudes són clau per al desenvolupament de polítiques públiques eficaces i ajustades a les necessitats reals de la població.