L’empresa denunciada per irregularitats amb treballadors peruans ja havia estat sancionada anteriorment

L’empresa denunciada la setmana passada a Treball per presumptes irregularitats en la contractació de treballadors provinents del Perú, i contra la qual ja s’ha iniciat “l’expedient corresponent”, ja havia estat sancionada “fa un parell d’anys”. Així ho ha confirmat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en resposta a les preguntes dels mitjans de comunicació sobre la situació dels tres treballadors que han denunciat els fets públicament. Marsol s’ha mostrat “segura” que aquesta empresa “tornarà a ser sancionada”.

Pel que fa a la situació d’aquests treballadors, als quals se’ls acaba el permís en els pròxims dies, la ministra ha assegurat que podrien ser contractats per una altra empresa, ja que, en altres ocasions, empreses han incorporat persones en circumstàncies similars. A més, ha destacat que aquests treballadors també poden comptar amb la “col·laboració i ajuda” d’Afers Socials si ho necessiten.

Com en altres ocasions, Marsol ha criticat amb fermesa aquestes situacions, qualificant-les de “tristes” i lamentant que “el Govern no les pot permetre”. Ha recalcat que no es tracta d’una pràctica generalitzada, ja que la majoria d’empresaris actuen correctament, però ha subratllat que “els que no ho fan bé no ens ajuden” i això perjudica “la imatge” del país. En aquest sentit, ha recordat que la llei òmnibus ja inclou mecanismes per evitar que aquests contractes siguin possibles, ja que posen les persones afectades en una situació de “dependència” i les deixen “desemparades” si l’empresa no compleix. “Volem evitar aquestes situacions”, ha insistit.

A més, Marsol ha avançat que té la intenció de modificar la legislació per tal que les empreses reincidents perdin el permís per contractar treballadors en el futur. Tot i que aquesta mesura no s’aplicarà en el cas actual, sí que comportarà una sanció més elevada per la reincidència. La ministra també ha recordat el cas d’una altra empresa reincident, amb la qual va dialogar amb el gerent, i que des de llavors no ha tornat a vulnerar la normativa.