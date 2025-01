L’agricultura, millor emparada que mai

Les relacions transfrontereres i el reforç de la comunicació entre les diferents institucions és clau per garantir una cooperació fructífera que permeti millorar les polítiques públiques. És per aquest motiu que el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquesta tarda amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig. Val a dir que la reunió ha tingut lloc a l’edifici Administratiu del Govern i representa la primera trobada entre els dos representants polítics des de la configuració del nou govern al territori veí.

Durant la reunió els dos representants han mostrat la satisfacció per reforçar els llaços de cooperació entre les dues institucions, les quals permeten compartir accions i temes d’interès comú. Casal ha explicat així la col·laboració activa entre el Govern i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) que ha permès tirar endavant diverses accions vinculades al sector agropecuari d’Andorra.

L’entesa amb l’entitat catalana ha estat tan completa que el 2022 es va signar un memoràndum d’entesa amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració formal per dur a terme de forma conjunta i coordinada “actuacions orientades a promoure, estudiar i desenvolupar accions en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació en el sector agroalimentari”. Aquest memoràndum preveu que la col·laboració s’articuli a partir del mateix per mitjà de convenis específics per “a les diferents accions que es puguin acordar i emprendre entre les parts”.

De forma que amb l’IRTA es va impulsar l’estudi en matèria d’avaluació del benestar animal de totes les explotacions ramaderes bovines d’Andorra que va acabar permetent impulsar un ajut a la bonificació al benestar animal amb “l’objectiu d’acompanyar a les explotacions ramaderes a efectuar les millores respectives perquè els productes carnis que es comercialitzen puguin portar el distintiu que les identifiqui com a carns produïdes respectant el benestar animal”. Actualment, l’institut també treballa amb el Govern per ampliar el sistema d’avaluació del benestar animal a les explotacions ramaderes de bestiar oví (incloent-hi el cabrum) i de bestiar equí i poder establir d’aquesta forma ajuts concrets per aquestes explotacions.

La reunió de treball amb el conseller Ordeig també ha servit per intercanviar sobre els productes agrícoles que es produeixen al país. Així, Casal ha explicat que el Govern continua treballant per poder presentar davant de la Unió Europea la sol·licitud “per a la creació, el reconeixement i el registre” d’una Denominació d’Origen Protegida (DOP) pels vins andorrans que es produeixen sota el distintiu de “Vins de qualitat controlada d’Andorra”, vista l’elevada qualitat d’aquests vins. En aquest camí, el ministre ha encoratjat a rebre el suport tècnic de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).

Els dos representants també han corroborat la bona col·laboració que existeix en matèria de salut animal i de salut vegetal entre els serveis tècnics de les dues institucions, que permeten mantenir una bona relació per qüestions relacionades amb els moviments transfronterers d’animals de renda i que aviat ha de permetre que els pagesos andorrans puguin adquirir productes fitosanitaris als centres autoritzats de Catalunya. Finalment, Casal també s’ha posat a la disposició dels Serveis de la Generalitat de Catalunya per donar a conèixer el model andorrà de producció, transformació i comercialització de Carn d’Andorra sota una societat publicoprivada que fa valdre la raça autòctona tot donant-li un valor afegit. Cal citar que això és un tret distintiu del sistema ramader andorrà respecte a la resta de races bovines de muntanya de les regions veïnes del Pirineu.