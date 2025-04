Creativitat per la convivència

L’Adjra recull gairebé 400 eslògans contra l’assetjament escolar en un concurs amb alta participació juvenil

El certamen ha comptat amb 199 alumnes de 18 centres educatius i forma part de la campanya de sensibilització prevista per al 2025

L’Associació de Jovent en Risc d’Andorra (Adjra) ha expressat la seva satisfacció per “l’èxit” del concurs d’eslògans per a la sensibilització sobre l’assetjament escolar, que ha tancat la convocatòria amb la creació de 393 eslògans per part de 199 alumnes de 18 centres educatius d’arreu del país.

Segons ha informat l’entitat, aquestes xifres evidencien “l’interès i el compromís” del jovent andorrà en la lluita contra l’assetjament, alhora que reflecteixen la implicació activa dels centres en la promoció de valors com el respecte, la inclusió i la convivència. Els participants tenen entre 10 i 18 anys, tot i que destaca la franja d’edat d’entre 11 i 13 anys com la més nombrosa.

La presidenta de l’Adjra, Sandra Cano, ha destacat l’impacte emocional de l’experiència: “És emocionant veure com tants joves han fet sentir la seva veu contra l’assetjament. Cada eslògan és una petita llavor de consciència que pot transformar realitats dins les aules”.

La reunió del jurat ha tingut lloc aquest 5 d’abril a les instal·lacions d’AINA. El jurat, integrat per professionals i voluntaris de diferents àmbits, ha avaluat les propostes tenint en compte la creativitat, el missatge i l’impacte emocional. Arran de la qualitat de les propostes, s’han previst mencions especials que es faran públiques durant l’acte d’entrega de premis, programat pel pròxim 5 de maig a les 18.30 hores, a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Aquesta iniciativa forma part de la campanya de sensibilització contra l’assetjament escolar que l’Adjra desplegarà al llarg de tot el 2025. Fins al moment, s’han recaptat més de 4.000 euros en donacions, i l’associació ha habilitat comptes bancaris i un servei de Bizum per continuar rebent aportacions.