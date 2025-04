Dissuadir les conductes de risc

Campanya de control d’alcohol i drogues amb sancions que poden arribar a la retirada del permís i penes de presó

Del 3 al 13 d’abril es faran controls específics per reduir la sinistralitat i conscienciar sobre els perills de conduir sota els efectes de substàncies

La Policia posarà en marxa aquest dijous 3 d’abril una campanya de control contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, que s’allargarà fins al 13 d’abril. Aquesta acció preventiva, la primera d’aquest 2025, té com a objectiu principal reduir la sinistralitat a les carreteres i fomentar conductes responsables entre els conductors.

La voluntat de la iniciativa és dissuadir les conductes de risc i conscienciar la ciutadania sobre els perills reals que suposa el consum de substàncies abans o durant la conducció. Els efectes de l’alcohol i les drogues poden tenir conseqüències greus, tant per als conductors que en fan ús com per a la resta d’usuaris de la via pública.

En relació amb els límits establerts, la Policia recorda que, tenint en compte els marges d’error dels etilòmetres segons una sentència vigent, es procedeix a la detenció d’un conductor si es detecta una taxa d’alcohol igual o superior a 0,87 grams per litre de sang, o de 0,57 en el cas dels professionals. Tot i que no s’efectua la detenció quan els valors es troben entre 0,81 i 0,86 (no professionals) o entre 0,51 i 0,56 (professionals), el cos pot aplicar una sanció administrativa o traslladar el cas a la Batllia segons els símptomes i les circumstàncies.

Pel que fa al règim administratiu, els conductors podran ser sancionats amb una taxa d’alcoholèmia igual o superior a 0,57 i fins a 0,80. En el cas dels professionals, la sanció s’aplica a partir d’una taxa de 0,02 i fins a 0,50. Cal tenir en compte que quan la prova es realitza en sang, el marge d’error no s’aplica, i els límits penals se situen en els 0,80 grams per litre per als conductors no professionals i 0,50 per als professionals.

Les conseqüències administratives poden incloure una multa de 400 euros i la suspensió del permís de conduir durant un màxim de dos mesos. En el cas de superar els límits penals, els conductors no professionals poden enfrontar-se a una multa de 300 a 3.000 euros, una pena de presó o arrest de fins a un any i la retirada del permís fins a tres anys. Els professionals s’exposen a sancions més elevades: multes d’entre 1.200 i 6.000 euros, penes de presó de fins a dos anys, retirada del permís per un màxim de quatre anys i inhabilitació per a l’exercici del seu ofici o càrrec.

La conducció sota els efectes de drogues també està tipificada com a delicte menor i comporta la suspensió del permís de conduir. A més, la negativa a sotmetre’s a la prova pot comportar l’arrest del conductor. En aquests casos, les penes inclouen presó o arrest de fins a un any, multes de 600 a 3.000 euros (de 1.200 a 6.000 per als professionals) i la retirada del carnet de conduir fins a tres anys, o quatre si es tracta d’un professional.

El cos policial recorda també que els usuaris de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal no estan exempts d’aquestes normes. En cas de superar els límits legals, també poden ser arrestats i sancionats.