Estat actual del parc públic d'habitatge

La Llei Òmnibus encara no està en vigor, però ja provoca la baixa de 39 habitatges d’ús turístic

La llei fixa un període transitori de 15 dies abans d'entrar en vigor i dona sis mesos per incorporar els pisos buits al parc públic

Un total de 39 pisos d’ús turístic han estat donats de baixa al Principat com a conseqüència de l’aprovació de la Llei Òmnibus. Aquest fet ha estat anunciat per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, després de la publicació oficial de la nova normativa al BOPA. Marsol ha detallat que “aquests habitatges d’ús turístic retirats del mercat contribuiran a ampliar l’oferta residencial per a ús habitual“. La llei estableix un període transitori de 15 dies abans que entri plenament en vigor, així com un termini específic de sis mesos per incorporar els pisos buits a l’oferta d’habitatge públic a preu assequible.

Tot i que encara no hi ha una xifra concreta sobre quants pisos buits es podrien integrar, Marsol ha confirmat que ja s’han rebut informacions positives des del sector immobiliari: “Diversos professionals han informat que hi ha pisos buits que estan entrant al mercat”.

El Govern té la intenció d’aprofitar aquesta incorporació d’immobles buits per augmentar el parc públic d’habitatges assequibles, amb l’objectiu de donar resposta a la creixent demanda. La ministra ha insistit en el fet que “es garantirà un període de sis mesos perquè els propietaris puguin posar aquests habitatges a disposició del mercat”.

Avanços en la disponibilitat d’edificis d’habitatges a preu assequible

El Govern també ha fet públic l’estat actual del parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible, amb la previsió que abans de finals del 2025 estiguin disponibles un total de 197 pisos repartits per tot el territori. Aquesta xifra s’inclou dins un projecte més ampli que contempla 467 habitatges en desenvolupament, que es preveuen finalitzar abans del 2027.

Pel que fa als pisos que estaran disponibles aquest any, ja s’han finalitzat diversos edificis. A Sant Julià de Lòria, l’edifici de l’avinguda Verge de Canòlich, número 102, disposa de 4 habitatges amb un preu de lloguer assequible de 8,87 euros el metre quadrat, i en total 18 vivendes per a aquest 2025. A Andorra la Vella, l’edifici Tobira, amb 27 pisos, ja està acabat i el preu és de 10,42 €/m². També a la capital, l’edifici Roureda de Sansa, amb 14 habitatges, ha estat cedit recentment a l’Institut Nacional de l’Habitatge i es preveu que la seva oferta s’activi durant el mes d’abril.

A Canillo, l’edifici Sant Joan de Caselles compta amb 23 habitatges. Encara no s’ha tancat l’oferta i es recullen observacions fins al 15 d’abril, tot i que ja hi ha dues persones interessades a ocupar-ne un. A Encamp, l’edifici René Baulard, amb 20 habitatges i un preu de 9,23 €/m², es preveu que estigui disponible a l’abril.

La Massana comptarà amb 70 pisos a l’edifici Ribasol, la finalització del qual està prevista pel setembre del 2025. A Sant Julià de Lòria, la promoció situada a la carretera general 1, amb 14 habitatges i un preu de 9,29 €/m², estarà disponible a l’octubre. Finalment, a Ordino, la promoció situada a la carretera Coll d’Ordino, amb 25 habitatges, entrarà en disposició al desembre d’aquest any, amb un preu de 8,55 €/m².

De cara al 2026, el Govern preveu posar en circulació 126 nous habitatges, repartits entre Andorra la Vella, Ordino, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria. Entre els projectes destacats hi ha els 44 habitatges de Borda Nova I a Andorra la Vella, els 38 habitatges a l’Avinguda Pessebre d’Escaldes-Engordany, i els 23 de la carretera Coll d’Ordino. També s’hi afegeixen tres pisos a Dr. Palau, 12, a Sant Julià, i 33 més a l’edifici El Cedre, també a Andorra la Vella.

Per al 2027, s’espera culminar la promoció de 129 habitatges més. A Andorra la Vella es desenvoluparà el projecte de Borda Nova II, amb 45 pisos, mentre que a la Massana es preveuen 30 habitatges a la zona de Costes de Giberga. A Sant Julià de Lòria, s’inclou també un projecte publicoprivat a l’edifici de la Fundació Laurus, amb 54 habitatges.