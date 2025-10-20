La Cartera Digital ja està disponible per a dispositius Android i durant aquesta setmana també ho estarà als d’Apple

La Cartera Digital a Andorra ja és una realitat. L’aplicació mòbil que permet portar al telèfon documents oficials com el passaport, la targeta sanitària o el permís de conduir ja està disponible per a dispositius Android, mentre que la versió per a Apple arribarà al llarg d’aquesta setmana.
El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, ha destacat que l’aplicació “és un pas més en la transformació digital del país” i que el seu objectiu és “facilitar la vida quotidiana de la ciutadania amb un sistema segur i accessible”. Durant la presentació, Rossell ha explicat que la Cartera Digital permetrà gestionar la identitat i les credencials digitals “amb control total per part de l’usuari”.
Aíxi, segons ha detallat el ministre, la nova aplicació es va provar en una fase pilot amb entre 600 i 800 persones, que van ajudar a detectar aspectes tècnics a millorar abans del llançament. El decret que regula l’ús de l’eina es va aprovar la setmana passada i estableix que, de moment, el seu ús és exclusiu dins del territori andorrà. No obstant això, el Govern ja ha iniciat converses amb França i Espanya per tal que la identificació digital sigui reconeguda també als països veïns abans de l’entrada en vigor de la normativa europea sobre identitats digitals, prevista per al desembre del 2026.
En aquesta primera fase, la Cartera Digital inclou documents com el passaport, el permís de residència i treball, la targeta de la CASS, el permís de conduir, el carnet de biblioteques i les autoritzacions de caça i pesca. L’aplicació incorpora un codi QR per validar la identitat en establiments com les farmàcies o les consultes mèdiques, on ja s’ha començat a fer proves pràctiques.
Pel que fa a futures ampliacions, Rossell ha avançat que el Govern vol ampliar progressivament el catàleg de credencials, incorporant tant nous documents públics com carnets d’entitats privades que s’hi vulguin adherir. “Hi ha la voluntat d’incloure targetes de fidelitat o abonaments, com podria ser el del MoraBanc Andorra, o fins i tot el carnet del bus, tot i que aquest últim encara presenta reptes tècnics”, ha assenyalat.
L’aplicació també permetrà autenticar-se i signar tràmits electrònics sense necessitat del sistema de doble validació per SMS, i està dissenyada per garantir la privacitat de l’usuari, que podrà decidir quines dades comparteix i amb qui.
D’altra banda, apuntalar que durant la Fira d’Andorra la Vella, hi haurà un estand on tècnics del Govern ajudaran la ciutadania a instal·lar l’app i resoldre dubtes. També s’ha habilitat el telèfon 875 700 per oferir assistència.
La presentació d’aquest dilluns ha finalitzat amb una demostració pràctica a la farmàcia Guitard, on s’ha comprovat el funcionament del codi QR vinculat a la targeta de la CASS.