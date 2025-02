Josep-Lluís Serrano reivindica la justícia social com a fonament del benestar col·lectiu

El bisbe coadjutor Josep-Lluís Serrano Pentinat ha subratllat la rellevància de la justícia social com a fonament del benestar col·lectiu durant la seva intervenció en la Taula Rodona ‘Compartir és la nostra major riquesa’, celebrada en el marc del programa Mans Unides 2025. L’acte, que ha tingut lloc aquest dilluns a darrera hora de la tarda, va reunir autoritats, experts i membres de la comunitat eclesiàstica per debatre sobre la solidaritat i la lluita contra la pobresa.

Serrano ha iniciat la seva ponència reflexionant sobre la concepció de justícia en la societat contemporània: “La justícia és el que entenem per felicitat, una cultura del benestar i el pragmatisme anglosaxó, on es prioritza allò del que es treu profit”, ha assenyalat. Així mateix, ha posat en relleu el valor de l’eucaristia com a exemple de generositat i comunitat: “Compartim el pa amb els altres, tal com simbolitza l’eucaristia”.

En el seu discurs, el bisbe ha evocat figures filosòfiques com Emmanuel Kant per argumentar que la justícia social implica el respecte als deures ciutadans i la distribució equitativa dels béns comuns. “L’home i la dona esdevenen senyors de la seva existència, però mai ho arribem a ser plenament. Per això, la justícia social està intrínsecament lligada als béns comuns“, ha explicat Serrano.

També ha destacat la tasca de Mans Unides, recordant els inicis de l’organisme el 1959 quan un grup de dones d’Acció Catòlica va impulsar la primera campanya contra la fam. “Aquestes dones van ser fortes i valentes, i aquell any van denunciar la fam de pau i cultura de Déu que patia molta gent al món“, ha recordat.

D’altra banda, el bisbe ha compartit una experiència personal en una missió a l’Àfrica per destacar la importància de l’escolarització i el paper fonamental de l’educació en el desenvolupament social. “Quan vaig demanar l’hora a un home i el seu fill, el pare no ho sabia respondre, però el nen sí. Això demostra com d’essencial és l’educació”, ha explicat. Va afegir que la tasca de Mans Unides en aquest àmbit ha estat cabdal per a moltes comunitats en risc d’exclusió.

Serrano ha conclòs la seva intervenció remarcant la importància de compartir com a acte multiplicador de bé i esperança. “Compartir és sinònim de multiplicar. Així ho explica el programa d’enguany de Mans Unides, que destaca la sensibilització, la conversió i l’esperança com a pilars fonamentals de la seva acció“, ha afirmat.