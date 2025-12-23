Gili no es mossega la llengua: “Govern ens fa l’oposició, o volen enganyar la ciutadania o no se’n recorden”

El darrer Consell de Comú d’Escaldes-Engordany d’aquest 2025 ha portat cua, evidentment, per l’afer amb les torres. En aquest sentit, la cònsol major, Rosa Gili, no s’ha mossegat la llengua en ser preguntada al respecte: “De manera sorprenent ens trobem que el Govern ens fa ara l’oposició comunal […] De cop i volta sembla que Demòcrates per Andorra no se’n recorden o potser volen enganyar una mica la ciutadania”. Clara i concisa. Gili ha assegurat en tot moment que, si bé és cert que porta al càrrec sis anys, tampoc “ho podríem haver arreglat”, ja que el POUP es pot “modificar cada sis anys i ells ho van fer el 2018 amb la Covid pel mig, la qual va allargar terminis”.
Així, la mandatària ha recordat que la situació fa dos anys que està aturada. “Hem fet el que hem pogut, que ara surtin a dir que les torres són nostres suposo que és pel fet de començar a escalfar la campanya electoral”, ha proferit. I ha repetit que des de la corporació s’ha actuat en tot moment pensant en el futur del país, tot assenyalant que algunes declaracions dels consellers quant a la comissió tripartita per aturar la construcció de les edificacions és, per una part, “des d’una ignorància”, i per l’altra, “greus i agosarades”. “Els comuns sí que tenen competències en urbanisme, però l’Executiu també”, ha afegit.
En aquest punt es pot fer esment de les declaracions del ministre portaveu, Guillem Casal, després del Consell de Ministres. “En la presentació dels comuns, es pot veure com tenen el 80 o 90% de les competències, i l’Executiu només en té un 10%. [Gili] Ha tingut sis anys per dur a terme els canvis, però ha abdicat d’aquestes competències comunals quan podria haver fet una modificació l’any 2024, i avui dia no s’ha fet cap canvi”, ha mencionat. Ben similars han estat les declaracions de la minoria escaldenca en ser demanada pel tema. “El comú ja té instruments per modificar el seu POUP, i les competències són seves”, ha dit el conseller Gabriel Guerrero.
El full de ruta?
“Veient unes clares manifestacions de membres molt rellevants del Govern, dient que no els agraden les torres i que reneguen una mica del que vam fer, nosaltres diem que és perfecte. Si tots pensem el mateix, anem plegats i ho aturem”, ha expressat Gili, abans de subratllar que el primer pas per a un possible full de ruta és saber “què volem aturar i quin país volem”. És a dir, “si volem aturar aquesta bogeria constructiva que ens està desfigurant el paisatge”, cal saber si tots els actors comparteixen el mateix diagnòstic.
Si es dona el cas, la cònsol major ha exclamat que caldria veure llavors quins són els drets que tenen els propietaris i saber què s’ha de fer amb ells, si indemnitzar, si expropiar, etc. “Jo no tinc la resposta”, ha subratllat, però ha deixat clar que es poden engegar reformes legislatives. “Vaig estar 10 anys al Consell General i hi ha lleis que s’han tramitat amb 15 dies, per tant, si es vol, es pot fer ara”, ha declarat. “Si tiren a la brossa la nostra proposta [de la comissió junt amb l’Executiu i el Consell General], vull creure que la gent de carrer entendrà que entre les paraules i els fets hi ha una distància molt gran. No tot s’hi val, i de vegades parlem de desengany democràtic, i és totalment normal quan tens uns dirigents que diuen una cosa i en fan una altra”, ha completat.