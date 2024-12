Experts de la ITU elogien el full de ruta d’Andorra per al benestar digital

El full de ruta d’Andorra per a la digitalització i el benestar digital ha estat qualificat de “molt ambiciós” i “de gran qualitat” pels experts de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) per a la Protecció Digital d’Infants. Així ho ha explicat el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, després de la visita que aquests especialistes han realitzat al país per analitzar el treball elaborat pel grup responsable del document.

Segons Rossell, el suport de la ITU ha estat clau per identificar les millors pràctiques internacionals i aprendre de les experiències d’altres països, incloent-hi tant els èxits com les iniciatives que no han funcionat. “Poder comptar amb experts internacionals pel benestar digital i la protecció dels joves ens garanteix un full de ruta que compleixi amb els estàndards globals, responent també a les necessitats locals i oferint accions capdavanteres“, ha subratllat.

El document, que ja està finalitzat, es troba en la fase d’incorporació de les recomanacions finals. Rossell ha recordat que el Consell General va encomanar que el full de ruta es presentés abans de final d’any, tot i que no descarta que, si no s’arriben a temps, es lliuri a principis de l’any vinent.

Durant les trobades amb els experts, s’han abordat aspectes com el temps de desconnexió, les edats recomanades per a l’ús de dispositius digitals i la necessitat de regular alguns àmbits segons les particularitats de cada país. En aquest sentit, Rossell ha destacat la importància de posar èmfasi en la informació, la conscienciació i l’acompanyament per garantir el benestar digital.

Pel que fa a les escoles, els experts han valorat positivament les mesures adoptades per Andorra, com ara la decisió de limitar l’ús dels dispositius fora dels centres, cosa que asseguren que afavoreix un ús més segur i controlat. També han destacat l’enfocament preventiu del pla nacional de la joventut en matèria de benestar digital.

La directora de projectes de la ITU a Europa, Viktoriia Omelianenko, ha confirmat que, amb el document final a les seves mans, l’organisme està preparat per fer les recomanacions i solucions necessàries perquè Andorra pugui implementar-les amb èxit. “És essencial tenir tots els elements funcionant en l’ecosistema, com la regulació, la protecció dels infants i esdeveniments públics”, ha declarat. També ha valorat l’experiència compartida per Andorra Telecom com un element clau per a l’elaboració del full de ruta.