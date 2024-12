Es manté l’alerta per nevades i vent al nord del país fins demà

El Departament de Protecció Civil manté activada l’alerta al nord del país després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest diumenge el manteniment de l’avís taronja per vent al nord del país, fins a primeres hores de la tarda, i avís groc per nevades en aquesta zona, fins demà. S’aixeca, doncs, l’avís meteorològic a la zona centre i sud del país. La previsió meteorològica indica que la nevada al nord del país continuarà sent intensa durant tot el dia d’avui i fins demà, dilluns, a primeres hores de la nit, mentre que al centre i sud serà molt més feble. No es descarta que s’obrin algunes clarianes al sud, sobretot demà.

El vent, que provocarà una notable disminució de la visibilitat al nord, continuarà sent molt intens fins a primeres hores de la tarda, amb ràfegues de 80 km/h als fons de vall i 120 km/h als cims. A partir de mitja tarda el vent amainarà, però es mantindrà en avís groc arreu del país durant tot el dia de dilluns per ràfegues de 50 km/h als fons de vall i 70 km/h als cims.

Pel que fa als gruixos de neu, s’esperen fins a 40 cm de neu suplementaris per sobre de 2.000 metres, fins al final de l’episodi, i entre 15 i 20 cm de neu suplementaris a 1.500 metres, durant el dia d’avui. A 1.200 metres els gruixos de neu previstos per avui ja queden fora dels llindars d’avís, entre dos i cinc cm. Durant ahir i aquesta nit, s’han registrat gruixos de neu de fins a 50 cm per sobre de 2.200 metres, de fins a 20 cm a 1.500 metres i cinc cm a 1.000 metres. Aquestes dades confirmen les previsions anunciades el passat divendres. Cal destacar que no s’han detectat incidències greus a causa d’aquest primer episodi, tret d’algunes dificultats de circulació puntuals a les zones de Racons i d’Arinsal i d’algun accident poc destacable amb danys materials.

Perill d’allaus

El Servei Meteorològic ha informat que, a causa de les nevades, el perill d’allaus se situa en el nivell tres sobre cinc (perill marcat), que en principi es mantindrà durant tot el diumenge. En aquest sentit, cal destacar també les accions de vigilància per garantir la seguretat a certes zones afectades per allaus i als talls de carretera preventius a les zones d’Arcalís, Sorteny, Port d’Envalira i Coma de Ransol. Algunes d’aquestes zones requeriran tirs preventius durant aquesta nit i matinada.

Transport i esquí escolar

Davant de la previsió del fenomen, el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats manté la modificació d’alguns horaris del Servei de transport escolar per avançar-los lleugerament a primera hora del matí de dilluns. A més, preventivament, continua la cancel·lació de l’esquí escolar de la jornada de dilluns per a tots els alumnes. Els centres afectats en aquest cas són l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma i Encamp, el Col·legi Sant Ermengol i el Liceu Comte de Foix. Les famílies inscrites al servei d’avisos per SMS, els quals estiguin afectats pels canvis, rebran la informació via aquest canal.