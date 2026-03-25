Es constitueix la comissió per reformar la LOGTU amb l’objectiu d’elaborar un text abans de final del mandat actual

La Comissió de legislatura per a la modificació de la LOGTU s’ha constituït formalment aquest dimecres amb l’encàrrec d’elaborar un text legislatiu, una tasca inèdita fins ara per a aquest tipus d’òrgan parlamentari. Els treballs es desenvoluparan al llarg de la legislatura, amb la voluntat de tenir-los enllestits abans que acabi el mandat.
El president de la comissió, Jordi Casadevall, ha explicat que es tracta d’una comissió amb límit temporal: “Els nostres treballs no poden anar més enllà d’aquesta legislatura”. Tanmateix, ha admès que encara no hi ha un calendari tancat: “No ens hem marcat una data de finalització dels treballs”, tot i que ha apuntat que cap a l’estiu es podrien definir terminis més concrets.
La comissió, amb Casadevall a la presidència i Gemma Riba a la vicepresidència, parteix del dictamen aprovat pel Consell General, el qual inclou 17 conclusions. Segons ha detallat Riba, ara l’objectiu és “traslladar en un text legislatiu les conclusions recollides en el dictamen final”. En aquest sentit, ha assegurat que la voluntat és avançar amb intensitat perquè el text sigui una realitat dins d’aquesta legislatura: “La intenció nostra és seguir treballant intensament per intentar entrar el text legislatiu aquesta legislatura”.
Els treballs no inclouran noves compareixences públiques ni reunions amb entitats o associacions, ja que aquesta “fase d’escolta activa ja s’ha fet”. Ara, segons Casadevall, s’obre una etapa centrada en el treball tècnic i legislatiu, a partir dels documents que han de rebre del Govern i dels comuns. Pel que fa als estudis de capacitat de càrrega parroquials, Casadevall ha reconegut que no hi ha garanties absolutes de disposar-ne a temps, tot i confiar que puguin arribar abans de l’estiu. En cas contrari, ha deixat clar que “haurem de preparar el text igualment”.
La comissió treballarà a partir de les conclusions ja definides, tot i no disposar encara d’aquests estudis, ja que, segons ha indicat, “ja intuïm cap on hem d’anar”. L’objectiu és abordar totes les conclusions, tant les de forma com les de fons, dins d’un treball que es preveu intens. Paral·lelament, s’ha apuntat que la futura modificació legislativa podria tenir impacte en els plans d’ordenació urbanística parroquials (POUP), alguns dels quals ja es troben en revisió o suspensió.
En aquest sentit, Casadevall ha assenyalat que aquests plans “s’hauran de tornar a adaptar” una vegada es disposi de les conclusions definitives dels estudis de capacitat de càrrega. Tot i això, ha volgut remarcar que es garanteix la seguretat jurídica durant aquest període, amb mecanismes de control addicionals per als projectes en tramitació. La voluntat, segons ha conclòs, és evitar que el procés s’allargui en excés: “No volem que això s’eternitzi, hem d’intentar encabir-ho tot en un període el més curt possible”.