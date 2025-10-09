Els estudiants de l’escola andorrana rebran formació financera amb continguts sobre el sistema de pensions

Els estudiants de l’escola andorrana rebran formació financera després que el Consell General hagi aprovat aquest dijous la proposta d’acord d’Andorra Endavant sobre la manca d’educació financera entre els joves. La iniciativa ha tirat endavant amb les esmenes de Concòrdia, les quals estableixen que la mesura s’aplicarà només a l’escola andorrana i que també inclourà continguts sobre el sistema de pensions. El text ha estat aprovat amb 24 vots a favor i 3 en contra.
La presidenta suplent d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha explicat que l’objectiu és “donar eines per entendre què significa estalviar, planificar un pressupost i conèixer les deutes”. En aquesta línia, ha remarcat que “els joves creixen davant de les pantalles i amb un clic poden generar un deute important” i ha defensat que “l’educació financera és una competència bàsica per a la salut econòmica del país”.
Inicialment, la formació s’havia plantejat com una nova assignatura dins del currículum acadèmic, però Concòrdia ha proposat substituir-la per tallers, formacions i xerrades. El conseller Pol Bartolomé ha insistit que “els joves han de conèixer els riscos i entendre com funciona el sistema de pensions”. També ha considerat necessari “acotar l’abast de la proposta a l’àmbit escolar andorrà”.
Des del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela ha justificat el vot contrari de la seva formació, tot afirmant que “el marc curricular ja inclou competències de planificació i pensament crític” i que afegir noves matèries “sobrecaregaria l’alumnat”. A més, assegurat que la proposta “no té en compte les desigualtats socials ni les diferents capacitats cognitives dels estudiants” i que “promou una visió individualista i reduccionista de l’economia”.
El debat ha estat marcat per moments de tensió, especialment entre Maria Martisella -del grup demòcrata- i Carine Montaner, de la formació d’Andorra Endavant. Martisella ha advertit que “el Govern ja està treballant en aquesta matèria” i ha retret a Andorra Endavant “no haver tingut en compte el sistema de pensions”. Tot i això, ha confirmat que “votaran a favor si s’incorporen les dues esmenes de Concòrdia”. Amador ha respost que “sorprèn que, quan presentem propostes, de cop tothom assegura que ja hi està treballant” i ha celebrat que, si la iniciativa “serveix per accelerar el procés, serà benvingut”.
En la seva intervenció, Montaner ha defensat que “no tenim la mateixa manera de fer política, nosaltres som de resultats”, subratllant que “a l’escola andorrana no s’ensenya educació financera” i ha remarcat que aquesta “ha de tenir una base de capitalització”. També ha alertat que “la piràmide d’edats per a les pensions està invertida” i ha rebutjat “pujar les cotitzacions”.Tanmateix, Bartolomé ha afegit que la formació “no s’ha de limitar només a les escoles”, mentre que Montaner ha insistit que “l’actuació ha de començar a l’escola, perquè els joves hi passen vuit hores al dia”, afegint que hi ha la necessitat de “formar inversors, perquè la gent guanyi diners dormint”.