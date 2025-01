El Tribunal Superior redueix la pena de la “cambrera de la coca” a quatre anys i mig de presó

El Tribunal Superior ha reduït de sis a quatre anys i mig de presó la pena imposada a la coneguda com a “cambrera de la coca”, condemnada inicialment el setembre del 2023 per tràfic d’estupefaents. Aquesta decisió manté la multa de 40.000 euros i l’expulsió del país per un període de 25 anys. També s’han revisat les penes d’altres implicats en el mateix cas. En concret, un d’ells ha vist reduïda la seva condemna de presó de quatre a tres anys, mentre que un altre ha vist reduïda la seva expulsió a cinc anys i rebrà la devolució dels diners que li van ser confiscats. La resta de recursos interposats han estat desestimats pel Tribunal Superior.

Aquest cas s’emmarca en l’operació Big Bang, una acció policial duta a terme al gener de 2023 al Pas de la Casa, que va desarticular una xarxa dedicada al tràfic de drogues. L’operació va culminar amb diverses detencions i la confiscació de 342 grams de cocaïna, quantitats menors d’haixix, marihuana i èxtasi, i més de 17.600 euros en efectiu. Entre els detinguts es trobava la “cambrera de la coca”, que presumptament actuava com a intermediària en la venda de drogues a clients de la zona, utilitzant termes en clau com “gallina”, “blanca” i “verdes” per referir-se a les substàncies.

Durant el procés judicial, celebrat al setembre de 2023, una vintena de testimonis van declarar haver comprat cocaïna a l’acusada en quantitats que anaven d’un a 20 grams. Aquests testimonis van descriure transaccions freqüents realitzades en locals del Pas de la Casa. En paral·lel, la filla de l’acusada va defensar que la seva mare havia estat manipulada i utilitzada per altres membres de la xarxa, al·legant que la dona es trobava en una situació de vulnerabilitat i dificultats econòmiques. Aquesta declaració va contribuir a una primera reducció de la pena, passant de vuit a sis anys de presó.

El cas va comptar també amb una investigació detallada, en què es van presentar declaracions que van ratificar l’activitat de tràfic de drogues de l’acusada. La venda de substàncies va quedar corroborada no només pels testimonis, sinó també pels diners i les drogues confiscades durant les operacions policials. Al llarg del judici, es van identificar altres implicats que van rebre penes de presó i expulsió, algunes de les quals han estat modificades amb la darrera decisió del Tribunal Superior.

Amb la nova resolució judicial, el tribunal ha optat per reduir novament la pena de presó de la principal acusada a quatre anys i mig, però ha mantingut la sanció econòmica i l’expulsió del territori per 25 anys. Aquest cas, conegut popularment pel sobrenom de la “cambrera de la coca”, ha posat en relleu la problemàtica del tràfic de drogues al Pas de la Casa i les conseqüències legals per als implicats en aquesta xarxa.