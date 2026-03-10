El país acollirà 150 persones de 45 països en el marc de la setena reunió global de l’Aliança per a les Muntanyes

Fins a 150 persones de 45 nacionalitats diferents es donaran cita a Andorra entre el 26 i el 28 d’aquest mes de març en el marc de la setena reunió global de l’Aliança per a les Muntanyes (Mountain Partnership). Es tracta d’una cita que serveix perquè diferents territoris de muntanya d’arreu del món comparteixin experiències i diferents maneres de fer, tot plegat, sent la darrera trobada abans del 2030, la data límit de l’agenda de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible. Enguany, sota el lema ‘Muntanyes per al futur, turisme responsable i comunitats pròsperes’.
Tal com ha comentat la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, la cimera suposa una oportunitat per al país “per situar les nostres muntanyes al centre d’aquesta agenda internacional”, així com per reforçar “el compromís global amb aquests territoris, particularment vulnerables al canvi climàtic”. Al llarg de les tres jornades, tal com ha detallat l’ambaixadora per a la Cooperació Transfronterera, Noelia Souque, s’abordaran cinc “àmbits clau” per al desenvolupament sostenible de les muntanyes. El primer serà precisament envers el canvi climàtic i l’adaptació de les regions de muntanya; el segon, sobre la protecció i la restauració dels ecosistemes; el tercer, del turisme sostenible; el quart, pel que fa al finançament sostenible i, el darrer, sobre el desenvolupament de les comunitats de muntanya.
Per la seva part, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que acollir aquestes jornades “demostra que els països de reduïdes dimensions podem fer coses grans i servir de precursors i d’exemple respecte d’altres de més grans”. En aquesta línia, també ha parlat del repte que el Govern s’ha marcat per assolir el 30% de protecció dels espais naturals protegits per a l’any 2030. “A hores d’ara estem una mica per sota del 15%”, ha apuntat, recordant que continuen treballant amb els comuns d’Ordino i de Canillo per, fins i tot, acabar superant l’objectiu abans de la data marcada.
Reprenent la trobada de l’Aliança per a les Muntanyes, Tor ha assenyalat que un dels moments rellevants serà l’adopció de la Declaració d’Andorra, la qual “establirà les prioritats en cooperació internacional per als pròxims anys en matèria de sostenibilitat de les regions de muntanya i contribuirà a reforçar la presència de les muntanyes en les agendes globals sobre canvi climàtic, biodiversitat i desenvolupament sostenible”. Demanada al respecte, però, ha indicat que ara és “una mica aviat” per avançar-ne detalladament el contingut, ja que s’ha enviat a diferents territoris i, ara per ara, “no disposem d’una versió definitiva”.
Entre els organismes internacionals que hi haurà presents es troba l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), l’ONU Turisme, la UNESCO, l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP), entre altres.