El Grup d’Amistat Andorra-França posa el focus en incrementar els alumnes que cursen estudis superiors en territori gal

El Grup d’Amistat Andorra-França –entre el Consell General i el Senat francès– ha tornat a posar el focus en l’educació, més concretament en la col·laboració centrada a incrementar el nombre d’estudiants del país que cursen estudis superiors a França. Així ho ha comentat la presidenta de la Comissió Legislativa de Política Exterior, Berna Coma, assenyalant que als representants gals és un tema que els interessa molt. “Ja no van tants estudiants a França, com passava abans, ja que es decanten molt més per Espanya, i els volen tornar a captar”, ha citat.
Arran d’això, el febrer d’enguany es va organitzar una reunió de treball en què una delegació andorrana va visitar la Universitat de Foix, la Chambre de Métiers i el Lycée Agricole de Pamiers. “Ens aniria molt bé pel nostre sector primari”, ha mencionat Coma, indicant que aquests sistemes educatius els tenen “molt ben organitzats”. En aquest sentit, una vegada retornats al Principat, “tota la Comissió Legislativa de Política Exterior vam dir que veiem molt bé aquesta cooperació” en l’àmbit educatiu, per la qual cosa es van reunir amb el Ministeri d’Educació perquè “comencessin a posar fil a l’agulla”.
Així doncs, “s’està treballant en això”, ha completat la presidenta, apuntant que si bé s’estan fent passes, aquestes van de mica en mica i cal “fer més esforços”. Cal recordar que el govern francès subvenciona els estudis superiors i “ens donen moltes ajudes pels estudiants”, per la qual cosa els preus de les matrícules, per posar un exemple, són molt més barats.
La jornada
La jornada ha començat amb una visita al Consell General, en la qual els membres del Senat francès –Alain Chatillon, Jean-Jacques Michau, Jean Sol i Emilienne Poumirol– han visitat l’hemicicle acompanyats pel síndic general, Carles Ensenyat; la subsíndica general, Sandra Codina, i els membres de la Comissió Legislativa de Política Exterior. Posteriorment s’han desplaçat a la Universitat d’Andorra, tot passant inicialment pel Lycée Comte de Foix, on han quedat sorpresos i han comprovat “la importància del sistema francès per a nosaltres i que el volem mantenir”, ha asserit Coma. A la tarda han tingut lloc diferents reunions de treball per repassar els temes tractats en l’anterior trobada, com les infraestructures i el transport i la cooperació en matèria de salut.
Tot comença el 2021
Fent una valoració molt positiva de la trobada d’avui, Coma ha recordat que “són unes relacions bilaterals que fem des del 2021”. La primera va ser a Andorra, l’any següent es van reunir a París i l’octubre de l’any passat “ens van convidar a Foix”.