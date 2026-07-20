El Govern es dona una última oportunitat per pactar amb Escaldes les dades dels contractes de lloguer

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha assegurat aquest matí que el Govern intentarà resoldre per la via del diàleg el desacord amb el Comú d’Escaldes-Engordany sobre la cessió de les dades dels contractes de lloguer. Ho ha manifestat durant la visita institucional a l’edifici Borda Nova I, en què ha avançat que abans d’impulsar un requeriment formal tornarà a contactar amb la cònsol major, Rosa Gili.
«Jo personalment no he tingut temps de parlar-hi», ha admès la ministra, tot recordant que la cònsol havia expressat públicament la voluntat de dialogar. Per aquest motiu, ha reiterat la predisposició de l’Executiu a mantenir una conversa abans de qualsevol actuació administrativa. «Per la nostra part, cap problema», ha afirmat. En aquest sentit, ha explicat que abans d’entrar el requeriment formal es posarà en contacte amb la mandatària comunal.
Marsol ha insistit que l’objectiu no és tant obtenir la col·laboració de la corporació com garantir el compliment de la legislació vigent. «Ja no diria comptar amb la seva col·laboració, sinó amb el respecte a la llei i amb el respecte a les necessitats del país de tenir dades que ens permetin fer les polítiques d’habitatge», ha manifestat.
Cal fer memòria. Les declaracions arriben després de l’enfrontament institucional obert entre el Govern i el comú escaldenc arran de la negativa de la corporació a facilitar la informació sobre els contractes de lloguer que l’Executiu considera necessària per completar les dades del sistema d’informació del mercat immobiliari. Davant aquesta situació, el Govern havia anunciat que estudiava requerir formalment la documentació si no s’arribava abans a un acord amb la corporació escaldenca.