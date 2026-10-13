El Fons de Reserva de Jubilació perd un total de 15 milions al mes de setembre i se situa en els 2.057 milions d’euros

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha tancat el mes de setembre amb un patrimoni de 2.057 milions d’euros, 15 milions menys que a l’agost, quan els actius ascendien a 2.072 milions. Segons recull l’informe mensual dels gestors, aquesta davallada s’explica principalment pel comportament negatiu de la renda fixa, afectada per la caiguda dels preus durant el període. Malgrat aquest retrocés, el fons manté una rendibilitat acumulada del 3,6% a finals de setembre.
En aquest sentit, els responsables del fons atribueixen l’evolució desfavorable de la renda fixa al «repunt de la inflació i la baixa disciplina dels governs amb uns dèficits fiscals constants», factors que han condicionat els mercats financers. Per contra, la renda variable ha mantingut un comportament estable al llarg del mes, afavorida per unes dades macroeconòmiques positives que, segons l’informe, han contribuït a reforçar la confiança dels inversors en l’evolució del cicle econòmic.
Des del 2012, el fons acumula una rendibilitat del 56,4%, superior al 29,9% d’inflació registrada durant el mateix període
Tot i la pèrdua registrada al setembre, la rendibilitat del fons a llarg termini continua situant-se per sobre de la inflació andorrana, un dels objectius establerts legalment. Concretament, des del desembre del 2012, la rendibilitat acumulada arriba al 56,4%, mentre que l’índex de preus al consum (IPC) ha augmentat un 29,9% durant el mateix període. Així doncs, les dades reflecteixen que, més enllà de les oscil·lacions mensuals dels mercats, el patrimoni del fons ha mantingut una evolució positiva a llarg termini.
Pel que fa al volum total d’actius, el fons ha passat dels 912,4 milions d’euros del desembre del 2012 als 2.057 milions actuals. Quant a la composició de la cartera, el 60% de les inversions correspon a renda fixa i actius monetaris, mentre que la renda variable representa el 30,6% i el 9,4% restant es distribueix entre altres tipus d’actius.