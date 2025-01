El Copsia demana una major lluita contra l’intrusisme i regular les consultes en línia

El Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (Copsia) va mantenir aquest dijous una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Salut, Helena Mas, i la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, en el marc de les trobades que l’entitat realitza amb els representants dels col·legis sanitaris del país. Durant aquesta, encapçalada per part del col·legi pel seu president, Òscar Fernández, i la secretària de la Junta, Sònia Bigordà, es van posar de manifest les principals prioritats per al desenvolupament i millora de la psicologia al país, amb l’objectiu de reforçar el diàleg i establir accions concretes que beneficiïn tant els professionals com els usuaris dels serveis de salut mental.

De manera que entre els temes abordats a la trobada, des del Copsia es va demanar a l’Executiu la inclusió de la neuropsicologia a la cartera de serveis sanitaris per ampliar l’atenció psicològica i garantir un abordatge més ampli i especialitzat de les necessitats dels usuaris. També es va posar en relleu la necessitat de revisar el conveni entre la CASS i els psicòlegs clínics per adequar-lo a les necessitats actuals detectades i millorar així les condicions per als professionals del sector adscrits al conveni.

Un altre dels punts sobre els quals es va fer èmfasi des del col·legi va ser la lluita contra l’intrusisme en la psicologia, amb l’objectiu de garantir que l’exercici de la professió “es faci exclusivament per part de professionals degudament qualificats i col·legiats”, protegint així els ciutadans davant pràctiques no regulades que podrien posar en risc la seva salut mental. Durant la reunió, a més, es va abordar l’aprovació de la modificació dels estatuts del Copsia, així com el de la llei de la psicologia, “com a pas fonamental per adaptar la normativa a la realitat vigent”.

Altrament, l’entitat també va demanar al Govern la regulació de les consultes en línia, tenint en compte l’increment d’aquest tipus de serveis en els darrers anys i la seva importància per ampliar l’accés a l’atenció psicològica; i la promoció de la salut mental en l’entorn laboral, incidint en la creixent preocupació per l’increment de baixes laborals relacionades amb problemes de salut mental en tots els sectors professionals.

Segons corrobora el Copsia, Espot va reconèixer durant la trobada la importància d’aquests temes i va expressar el seu compromís amb la “millora contínua dels serveis sanitaris del país”, destacant el “paper essencial” de la psicologia en el sistema de salut. Des del Copsia valoren molt positivament aquesta trobada i confiem que sigui un punt de partida per avançar en mesures concretes que enforteixin així el sector i garanteixin una millor atenció en salut mental per a tota la població.