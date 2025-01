El canal de WhatsApp d’atenció ciutadana d’Encamp creix més d’un 85% en usuaris en un any

Els encampadans i encampadanes veuen amb bons ulls el servei de WhatsApp d’atenció ciutadana que ofereix el Comú. El canal va experimentar un creixement del 87% l’any passat, passant dels 386 usuaris el 2023 als 722 el 2024. Des de la corporació han explicat que van rebre un total de 722 missatges sobre consultes o incidències durant aquest període, tots tramesos per 563 usuaris únics.

Entre els missatges enviats, un 66% d’aquests van ser sol·licituds d’informació, un 30% van ser incidències o queixes, un 3% suggeriments i un 1% altres temes, com poden ser errors o felicitacions.

Segons fonts de l’ens comunal, les principals sol·licituds d’informació van anar adreçades a l’ús dels serveis, com ara demandes sobre horaris, reserves, preus dels centres esportius, compra d’entrades per espectacles, recollida de voluminosos o tarifes d’aparcaments, entre altres. Molta d’aquesta informació ja figurava en el web comunal o en espais informatius, però els ciutadans opten per una resposta més personalitzada, segons han indicat des de la corporació. D’altra banda, el canal de comunicació també ha servit per millorar l’espai informatiu de la pàgina web, ja que si alguna informació no hi apareixia, va servir per afegir-la, han relatat des del Comú.

Pel que fa a les incidències o queixes, la majoria d’aquestes són per actes incívics, per voluminosos a la via pública, excrements de gos o mobiliari malmès com poden ser bancs, papereres, baranes espatllades o fanals fosos, etc. Cal apuntar que els whatsapps es responen diàriament i les incidències detectades es fa en funció del temps que requereixi la incidència.

Més enllà d’aquest canal de WhatsApp, Encamp també ha obert un canal de subscripció. Aquest és unidireccional, només permet rebre informació del Comú i actualment hi ha 157 subscriptors. De moment s’han enviat 32 missatges d’ençà que es va posar en funcionament, informa l’ANA.