Memòria històrica

Comença la instal·lació dels ‘Stolpersteine’ en homenatge als andorrans deportats als camps nazis

Les llambordes col·locades, fins a vuit, formaran part del Memorial de l’Art Stolpersteine, amb més de 100.000 d’aquests elements arreu d’Europa

Aquest matí a Meritxell ha tingut lloc l’acte d’homenatge als 13 andorrans que van ser deportats als camps de concentració i d’extermini nazis durant la Segona Guerra Mundial, on set dels quals van acabar morint. Aquesta iniciativa, impulsada per Velles Cases Andorranes de la mà de la Fundació Traces Gunter Demnig, consisteix en la col·locació de llambordes de llautó daurat, ‘Stolpersteine’, amb les dades de la víctima del nazisme davant de les cases on van nàixer o viure, o bé en algun lloc significatiu per a aquests.

Concretament, s’ha col·locat la llamborda en homenatge davant de la casa de Bonaventura Bonfill Torres, de Cal Candela de Meritxell, en un acte en què hi han participat també l’artista alemany i impulsor d’aquesta fundació, Gunter Demnig; el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González; el cònsol menor de Canillo, Marc Casal; el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves; els autors de la recerca història sobre les víctimes del nazisme andorranes, Roser Porta i Jorge Cebrian, i l’historiador del Departament de Patrimoni Cultural, Pau Chica.

Instant després de col·locar la llamborda de llautó daurat, ‘Stolpersteine’. | SFGA/JAViladot

De fet, Chica ha destacat que “tots ells són un exemple de com la Segona Guerra Mundial va afectar de ple als andorrans i també a Andorra com a país, que en aquells anys comptava amb poc més de 4.500 habitants”. “Com ja havia passat amb la Guerra Civil espanyola, el Principat tornava a convertir-se en una terra de pas i refugi per als més de 8.000 evadits que es calcula que van passar pel país al llarg de la Segona Guerra Mundial”, ha afegit.

Està previst que avui, Velles Cases Andorranes en col·loqui set llambordes més en homenatge a Pere Mandicó Vidal (de Cal Xicos de Prats), Josep Calvó Torres (de Cal Jaumina de Prats), Antoni Vidal Felipó (de Cal Vidal de Prats), Josep Franch Vidal (de Cal Ponet de Canillo), Càndid Rossell Rial (de Ca l’Adela, Andorra la Vella), Salvador Montanya Codina (de Ca la Conxita d’Andorra la Vella) i Bonaventura Casal Farràs (de Ca l’Ayern de la Margineda, Andorra la Vella). Així, les llambordes col·locades en territori andorrà formaran part del Memorial de l’Art Stolpersteine, amb més de 100.000 d’aquests elements col·locats arreu d’Europa.