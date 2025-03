Renovació d'espais

Caldea iniciarà una reforma integral de la llacuna exterior després de Setmana Santa

Les modificacions tindran lloc fins al 27 de juny, el que obliga l'aturada tècnica de les instal·lacions incloses en les modalitats d’accés Classic i Plus

La llacuna exterior de Caldea serà objecte d’una reforma completa a partir de la finalització de la Setmana Santa i fins al pròxim 27 de juny. Durant aquest període, el centre termo lúdic durà a terme l’aturada tècnica obligatòria de les instal·lacions incloses en les modalitats d’accés Classic i Plus.

Segons ha informat Caldea, durant les obres es mantindrà l’activitat a altres espais del recinte i s’oferiran entrades a preus especials per als visitants. A més, el centre ha previst diverses propostes d’oci per complementar l’experiència dels usuaris, entre les quals destaquen les Champagne Sessions, que tindran lloc cada divendres i dissabte a l’spa Adults Only. L’actuació forma part del pla de millora de les instal·lacions del centre, amb l’objectiu de garantir la qualitat del servei i mantenir l’atractiu de l’oferta termal.