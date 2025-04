Ensurt amb danys materials

Barrera assegura que l’autor de les destrosses a l’escola Pau Clarís de la Seu d’Urgell no és resident del municipi

El jove hauria agafat un objecte similar a unes tisores ocasionant pànic a les treballadores de manteniment que es trobaven al centre

Un jove de 25 anys ha estat detingut aquest dilluns al matí a la Seu d’Urgell després de protagonitzar diversos aldarulls al centre de la ciutat i acabar atrinxerat a l’Escola Pau Claris, situada a la capital de l’Alt Urgell. Segons ha confirmat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, a EL PERIÒDIC, “el detingut no és resident de la ciutat”. Barrera ha volgut remarcar que “s’han difós diverses informacions sobre la seva nacionalitat que no s’han pogut confirmar”, i ha afegit: “No vull entrar en els notícies falses, perquè és cridar a la polèmica”.

Els Mossos d’Esquadra han informat aquest mitjà que el jove “no anava armat”, tot i que “dins l’escola hauria agafat un objecte similar a unes tisores”. Fonts oficials han indicat que a l’interior del centre educatiu “hi havia personal de manteniment”, tenint en compte que, coincidint amb les vacances escolars de Setmana Santa, no hi havia alumnes al recinte. L’alcalde ha assegurat que “ha estat un gran ensurt per a les treballadores de neteja de l’escola”, però ha volgut transmetre un missatge de calma afirmant que “no hi ha hagut danys personals, només materials”. I també ha apuntat que és un “fet aïllat”.

Diversos mitjans catalans han informat que l’individu hauria començat causant desperfectes a diversos vehicles estacionats al carrer Bisbe Benlloch i hauria increpat algunes persones que es trobaven a la via pública. Posteriorment, hauria accedit de forma violenta a l’Escola Pau Claris, on ha causat diversos danys materials. Sobre l’estat del detingut, Barrera ha apuntat que “la persona es trobaria en condicions discutibles”, i ha tornat a fer una crida a la prudència: “Cal ser curosos amb les informacions falses que circulen per les xarxes socials”.