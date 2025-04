Afectacions al transport nacional

Autobusos Nadal i Hife constaten la caiguda dels seus serveis digitals i l’ajornament de les sortides per a demà

La caiguda dels sistemes afecta la venda de bitllets i la gestió d'algunes reserves, tot i que el servei des d'Andorra ha operat amb normalitat

Davant la incidència produïda a primera hora d’aquest migdia, en la qual la península Ibèrica, part del sud de França i Portugal s’han quedat sense llum d’igual forma que el Principat, però tan sols durant uns breus minuts, el caos a les carreteres s’ha notat més que mai sobretot a les grans metròpolis espanyoles com Barcelona, Madrid, València o Sevilla en no haver-hi semàfors operatius. Afortunadament, l’afectació elèctrica no ha trastocat l’ordre ni l’entrada ni sortida d’autobusos a Andorra, però sí les reserves en línia, ajornant-se algunes sortides per a l’endemà. Unes dificultats que han constatat fa uns minuts per a EL PERIÒDIC dues empreses de transport local com són Autocars Nadal i Hife.

Cues kilomètriques ocasionades avui al país veí del sud, on l’electricitat segueix encara restaurant-se progressivament i amb l’esperança que aquesta nit quedi arreglat. | EFE

“L’entrada i sortida d’autobusos ha tingut lloc avui amb normalitat, l’únic problema que hem tingut és la venda de tiquets a la nostra pàgina web, així com gestionar electrònicament a les nostres oficines de Barcelona. A causa d’això, els clients amb intenció de viatjar cap aquí han hagut d’acudir presencialment allà per adquirir els seus passis, de manera que han pogut efectuar el seu trajecte”, han explicat fonts properes a Autocars Nadal.

Al mateix temps, han remarcat que de moment no s’ha cancel·lat cap sortida a la línia regular i que la situació a les carreteres “és com la d’una operació sortida normal, estem acostumats a les retencions habituals d’un cap de setmana o un pont”. A més, puntuen que si un estudiant ha hagut de venir a Andorra aquest dilluns, “ho ha hagut que fer des de l’estació de Sants o bé a l’Aeroport del Prat, on se li ha tramitat l’entrada en persona sense problema. No hi ha hagut altres inconvenients ressenyables”, comenta.

Per altre costat, des de la companyia d’autocars Hife han informat que alguns usuaris del servei a Espanya “han trucat a la filial per endarrerir els seus viatges tant d’autobús com de tren per l’endemà, ja que aquestes tampoc tenen forma de posar-se en contacte amb ells i no saben si estan viatjant o no. Estan havent-hi uns retards molt importants sobretot en la línia de trens de baix, molts d’ells han quedat suspesos“, sostreuen sobre la situació.

Pel que respecta a la seu andorrana, “no hi ha cap problema amb l’entrada ni sortida dels autobusos ni els que van cap a Espanya, ni a França ni a la Seu; tot el flux de trànsit funciona amb normalitat des d’aquí”. Ara bé, des de la companyia matisen que un dels problemes el tindran els clients que vulguin agafar l’autobús aquesta nit per pujar a Andorra, sabent que “no podem contactar amb ells directament i només sabran de la situació quan arribin a l’estació, ratificant-los si el tren els podrà portar a temps o no”. El nombre d’afectats i, per tant, d‘ajornaments de la companyia, ha estat de cinc, fan saber.