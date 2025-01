Augment d’un 4,5% de visitants al desembre: el Principat rep més de 800.000 persones

El mes de desembre de 2024 ha registrat un total de 824.694 visitants, fet que suposa un augment del 4,5% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest creixement es reflecteix tant en turistes com en excursionistes, amb una variació positiva del 3,0% en els darrers dotze mesos segons dades acumulades.

El perfil dels visitants destaca per la presència de famílies, que representen el 39,9% del total, tot i una caiguda de 2,9 punts percentuals. Les parelles, amb un 35,4%, també han disminuït 4 punts, però continuen sent majoritàries. En canvi, els viatges amb amics han crescut notablement, passant del 10,5% al 16,3% (+5,9 punts), mentre que els viatges en solitari han augmentat lleugerament (del 6,1% al 6,7%). Així, es constata una diversificació en els tipus de companyia, amb una major presència de grups d’amics i viatgers sols.

L’augment de visitants ha estat especialment notable entre aquells d’altres nacionalitats, amb un increment del 12,9%, mentre que les xifres dels visitants espanyols han disminuït amb un 6,0% menys de presència. Per contra, els francesos han registrat un augment del 3,6%. En el cas dels excursionistes, el creixement més destacat ha estat entre els d’altres nacionalitats, amb un 13,6%% més respecte a l’any anterior, seguit dels francesos amb un augment del 3,1%. Els excursionistes espanyols, però, han disminuït lleugerament en un 0,3%.

Pel que fa a les motivacions dels visitants, l’esport ha estat l’activitat estrella del mes, amb un 22,4% del global – 32,4% dels turistes i 8,4% d’excursionistes – practicant disciplines com escalada, BTT o trekking. La natura també ha tingut un paper clau, amb un 12,8% dels turistes dedicant-se a activitats com passejades a la muntanya. En termes generals, un 22,4% del total de visitants ha escollit el país per activitats esportives, mentre que les compres han estat especialment atractives per als excursionistes i turistes, representant el 49,5% del global.

A més d’aquestes dades, l’acumulat des de principi d’any mostra un augment del 2,2% en el nombre de visitants per dia respecte al mateix període de l’any anterior.