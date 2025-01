Augment desmesurat a Andorra de les dades mòbils i el servei de ‘roaming’

El consum de ‘roaming’ al país no para d’augmentar i l’any 2024 no ha estat l’excepció. La tendència de consum de dades per part dels turistes va a l’alça, sobretot per part dels visitants dels països veïns. De fet, Espanya ha estat el país amb més ‘romers’ totals anuals amb 6.500.000 usuaris, seguit pels francesos, que han suposat uns 5.800.000 usuaris. Amb tot, les dades canvien lleugerament quan es parla de les dades mòbils utilitzades al Principat.

Així, els francesos han estat els visitants que més dades mòbils han consumit durant l’any 2024, amb un total de 900.000 gigabytes. Segons les dades facilitades, són unes xifres que s’han incrementat respecte al 2023, on el consum dels turistes francòfons havia estat de 670.000 gigabytes aproximadament; és a dir, 230.000 gigabytes menys que l’any precedent. En segon lloc tenim a Espanya, amb un consum de 120.000 gigabytes, 30.000 més que en l’any 2023, informa l’ANA.

El consum francès sobta, sobretot perquè si es compara amb les dades de les entrades al país, són més els espanyols que escullen Andorra com a destí per a les seves vacances. Aquesta diferència tan notòria entre les dades dels dos països veïns, es deu al fet que els operadors francesos, majoritàriament, inclouen Andorra dins la llista de països amb el ‘roaming’ inclòs en les seves tarifes. Pel que fa a la resta de territoris, Andorra Telecom menciona que el percentatge inferior de nombre de ‘romers’ i consum de dades que està alineat amb el nombre de visitants.

Pel que fa a ‘roaming out’, és a dir, el consum de dades mòbils dels andorrans, les xifres han augmentat en un 35%, consolidant així la tendència a l’alça de l’ús d’aquest servei fora de les fronteres del Principat. Cal remarcar, no obstant això, que els tres països on més ‘roaming’ s’ha consumit han estat, un cop més, Espanya, França i Portugal.