Arrestat un individu en mossegar a la Policia en ser intervingut

La policia va detenir el dia de Nadal pels volts de les 11.30 de la nit un home i una dona a la Cortinada, Ordino, de 48 i 43 anys, com a presumptes autors dels delictes contra la integritat física, l’honor i la funció pública en el cas de l’home, i contra la funció pública, en el de la dona. La policia va ser alertada i requerida així per un problema de soroll, concretament, de música en un domicili particular. Quan van arribar al lloc dels fets els agents van constatar els sorolls, i inicialment els va obrir la porta el baró amb una actitud “poc col·laborativa i reticent a ser identificat”.

El cos de Policia li va demanar a aquest en reiterades ocasions d’apagar l’aparell de música, i finalment, va acabar accedint a fer-ho la dona, que es trobava a l’interior del domicili. En el moment de voler instruir el procediment administratiu sancionador, l’home hauria injuriat i adoptat una actitud agressiva cap als mateixos agents. La Policia li va demanar en diferents ocasions que es tranquil·litzés, cosa que no va fer i en el moment de ser immobilitzat, va propinar dues mossegades a la mà i braç esquerre d’un dels agents i al bessó de la cama dreta de l’altre membre de Policia. La dona, per la seva part, es va interposar i va dificultar el control.

Dia de Sant Esteve amb algun desordre

El passat dilluns 23, a les 15.55 hores, la Policia també va detenir a Escaldes-Engordany un home de 35 anys que feia objecte d’una retirada del permís de conduir per una ordenança penal judicial. L’endemà al matí, es va detenir una dona de 41 anys per un presumpte delicte contra el tràfic jurídic. És per això que havia lliurat a l’oficina d’immigració un certificat laboral amb dades falsificades.

En un altre ordre, el cos ha detingut també aquesta setmana, concretament ahir el dia de Sant Esteve durant la matinada, un home de 34 anys pels presumptes delictes contra la funció pública, honor i contra la llibertat. La Policia va ser avisada per part del personal d’un local d’oci nocturn per una alteració d’ordre públic. Quan van arribar així a l’indret i van voler identificar l’home, aquest va tenir una actitud “poc col·laborativa i arrogant” envers els agents interventors, i també va proferir injúries i amenaces cap a aquests.

Les últimes detencions d’aquesta setmana han tingut lloc aquesta passada matinada a la parròquia de Canillo i per conducció perillosa i possessió de droga. De manera que els agents de la Policia han arrestat un home de 38 anys per conducció d’un turisme amb una taxa d’1,09 g/l a les 04.30 hores, i també a un home de 36 anys en possessió de 0,5 grams de cocaïna.