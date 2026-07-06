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El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Arrestat després de fugir dels agents policials amb la motocicleta i negar-se inicialment a fer la prova d’alcoholèmia

L'home, qui va donar una taxa d'1,42 grams, va ser interceptat després de desobeir les indicacions i caure del vehicle en aturar-se en un semàfor

Un home ha estat detingut com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat col·lectiva (per negar-se inicialment a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia i conduir sota els efectes de l’alcohol), així com d’un delicte contra la funció pública per desobediència als agents de l’autoritat. Els fets van tenir lloc quan una patrulla va localitzar una motocicleta estesa a terra, encara en marxa, en una zona d’estacionament, mentre el seu conductor intentava incorporar-la. L’home presentava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques i va manifestar als agents la seva intenció de conduir el vehicle per tornar a casa.

Malgrat que els policies li van indicar que no agafés la motocicleta a causa del seu estat, poc després el van tornar a veure circulant amb el vehicle. Davant d’aquesta situació, es va iniciar una persecució després que el conductor fes cas omís de les indicacions dels agents. La intervenció va finalitzar quan l’home es va aturar davant d’un semàfor i va perdre l’equilibri, caient a terra sobre la vorera. Una vegada controlat, es va negar inicialment a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, tot i que hores més tard va acabar realitzant-la, amb un resultat positiu d’1,42 grams d’alcohol per litre de sang.

Altres detencions

La Policia també va detenir durant el cap de setmana dos homes més per presumptes delictes contra la seguretat col·lectiva relacionats amb el consum d’alcohol. La primera intervenció va tenir lloc la nit de dissabte a Andorra la Vella, en el marc de la campanya d’alcoholèmia que hi ha actualment en marxa, quan un home de 40 anys va donar una taxa positiva d’1,09 g/l. La segona es va produir diumenge a la tarda a Sant Julià de Lòria, després d’un accident amb danys al mobiliari urbà, on un home de 54 anys va ser arrestat en registrar una taxa de 0,99 g/l.

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