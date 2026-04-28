  • Una imatge dels manifestants a la plaça. | El Periòdic
Laura Gómez Rodríguez
Visita copríncep

[Amb vídeo]: Una trentena de manifestants es concentren a la plaça del Poble per rebre Macron al crit d’“habitatge digne”

Els manifestants es barregen amb la ciutadania congregada a la plaça on el copríncep farà un discurs

Una trentena de manifestants s’han concentrat aquest dimarts a la plaça del Poble per esperar l’arribada del copríncep francès, Emmanuel Macron, al crit de “habitatge digne”. Segons ha pogut constatar El Periòdic, el grup s’ha aplegat a la zona on està previst que el mandatari pronunciï un discurs davant de la ciutadania. La mobilització respon a la crida del Sindicat d’Habitatge, que havia instat a “fer soroll” per visibilitzar el descontentament amb els preus del lloguer.

Els manifestants, que sumen com a mínim una trentena de persones, s’han barrejat amb altres ciutadans que també s’han desplaçat fins a la plaça amb la voluntat de veure i saludar el copríncep. Entre consignes, els concentrats han expressat la seva reivindicació per un accés més assequible a l’habitatge en un dels punts centrals de la visita institucional.

