Comitè en renovació

Les llistes per a les eleccions del comitè d’empresa del SAAS ja estan a punt i a l’espera del cens

Una llista independent i una altra impulsada per l’USdA opten a representar els treballadors en unes eleccions amb sistema de votació individual

Les llistes per a les eleccions del comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ja estarien definides, tot i que, segons ha confirmat el portaveu de la branca sanitària de l’USdA, Jordi Samsó, a El Periòdic, “fins que no es publiqui el cens electoral no podem estar segurs que les llistes definitives estiguin validades”.

Malgrat això, avui s’ha confirmat que una de les dues candidatures està liderada per l’infermera d’Urgències Eva Font, amb Montserrat Nazzaro, membre del primer comitè d’empresa, com a número dos. L’altra llista és impulsada per la branca sanitària de l’USdA, i compta amb l’expresident del comitè d’empresa Miguel Rey i Sònia Gallego, infermera de l’hospital de dia, segons ha informat Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA).

En aquest context, Samsó ha assenyalat que “en una setmana tindrem les 140 signatures que es necessiten constituïdes”, i ha afegit que durant aquest mateix període estarà obert el procés de presentació de signatures. Cal recordar que només les llistes que compleixin aquest requisit podran ser formalment presentades.

El portaveu sindical també ha remarcat que tots els integrants de les candidatures han d’estar inscrits al cens electoral del SAAS, el qual inclou els treballadors amb una antiguitat mínima de sis mesos a l’entitat.

Tot i els avenços en la definició de les llistes, encara no s’ha anunciat oficialment la data de celebració dels comicis. També, segons informa la Nacional, el 6 de maig té opcions de ser el dia clau, en substitució del dia 2, que coincideix amb un període festiu. D’acord amb Samsó, “s’han de constituir les meses electorals” en els propers dies, possiblement “entre dilluns i dimarts de la setmana que ve”. Un cop constituïdes, es podrà procedir a la presentació definitiva de les candidatures.

Respecte al sistema de votació, aquest serà de llista oberta. Això significa que els treballadors no votaran per una candidatura completa, sinó per candidats de manera individual. “La gent vota individualment, no vota amb la llista”, ha explicat Samsó. En aquest sistema, les onze persones més votades passaran a formar part del comitè d’empresa, mentre que les quatre següents en nombre de vots seran designades com a suplents. “Les 11 persones més votades passen a formar part del comitè i els quatre suplents més votats passen a formar part dels suplents del comitè”, ha concretat el portaveu.