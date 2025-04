Agenda internacional

Espot mantindrà la primera trobada amb António Costa, president del Consell Europeu

La reunió entre els mandataris tindrà lloc el 16 d’abril a Brussel·les i s’emmarca en l’estratègia diplomàtica amb la Unió Europea

El pròxim 16 d’abril, el cap de Govern, Xavier Espot, es reunirà per primera vegada amb l’actual president del Consell Europeu, António Costa, a Brussel·les. L’objectiu de la trobada és fer seguiment de l’estat d’avançament de l’Acord d’associació, i s’emmarca dins l’estratègia d’impuls diplomàtic que Xavier Espot està duent a terme en els darrers mesos amb autoritats institucionals i representants dels Estats membres de la Unió Europea. Cal recordar que el cap de Govern ja havia mantingut diverses trobades amb el predecessor de Costa, Charles Michel.

Paral·lelament, aquest dimecres l’Executiu s’ha reunit amb representants de les forces polítiques que integren el Pacte d’Estat per informar sobre la situació actual de les negociacions de l’Acord. En el mateix marc, s’ha anunciat la creació d’un grup de treball amb els principals agents econòmics del país. Aquest grup, format pel Govern, la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), té com a objectiu fer el seguiment conjunt de les accions previstes per l’Executiu que puguin tenir incidència en el teixit econòmic, amb especial atenció a les mesures vinculades a una eventual entrada en vigor de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea.

Finalment, aquesta tarda també s’ha informat sobre l’estat actual de la revisió jurídica del text de l’Acord, que estan duent a terme els serveis tècnics d’Andorra i de la Comissió Europea. Així mateix, els representants del Pacte han continuat avançant en la redacció del reglament que regularà el referèndum.