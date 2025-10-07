Vives rep la Creu dels Set Braços i referma la seva estima per Andorra: “Estimo i estimaré la meva nacionalitat”

El Santuari de Nostra Senyora de Meritxell ha acollit aquest dimarts al vespre un acte solemne de reconeixement al copríncep episcopal emèrit Joan-Enric Vives i Sicília, qui ha rebut la Creu dels Set Braços, la màxima distinció que pot atorgar el Consell General d’Andorra. La cerimònia ha comptat amb la participació del síndic general, Carles Ensenyat, i del cap de Govern, Xavier Espot, els quals, en els seus discursos, han homenatjat més de dues dècades de servei institucional i de compromís amb el país.
En rebre la condecoració, Vives s’ha mostrat emocionat i agraït, i ha considerat aquest reconeixement com una “responsabilitat renovada d’amor a Andorra”. Aquesta ha estat la idea central del seu discurs: l’estima al país. “Estimo i estimaré la meva nacionalitat andorrana”, ha dit, tot afegint que “sempre he mantingut l’amor a Andorra i l’admiro, i m’agradaria que les persones prop meu facin el mateix”.
Durant el discurs, Vives ha recordat els 22 anys com a copríncep episcopal, des del 2003 fins al 2025, i ha expressat “joia i alegria pel temps viscut al costat del poble andorrà”. En aquesta línia, ha destacat que ha compartit la seva tasca amb “cinc caps de Govern, quatre coprínceps francesos i sis síndics generals”, i que durant aquests anys “he viscut el ritme del país amb amor, admiració i compromís”. El copríncep emèrit ha conclòs que, tot i la jubilació, “un excopríncep no deixa de ser-ho mai i aquesta distinció m’afegeix la responsabilitat de seguir estimant i ajudant Andorra allà on sigui”.
Vives es mostra preocupat per l’habitatge i defensa polítiques que afavoreixin la natalitat
Minuts després, en un to més distès, en declaracions als mitjans de comunicació, l’excopríncep Vives ha fet referència a alguns reptes actuals del país, mostrant-se especialment preocupat per la situació de l’habitatge. “Hem de fer que les condicions siguin justes i dignes per a tothom. La gent no vol viure de subsidis, vol viure d’un treball digne i responsable”, ha defensat, demanant “polítiques que afavoreixin les famílies, l’educació i la natalitat”.
També ha expressat el seu suport al compromís europeu d’Andorra, afirmant que “el país ha de ser europeu i fidel als seus valors, aportant a Europa la riquesa de la seva tradició”. Tot i això, no ha volgut posicionar-se clarament sobre l’Acord d’associació: “Jo seré el primer que hem de sotmetre al que la gran majoria digui”, ha ponderat.
Espot i Ensenyat destaquen la figura de Vives
Al seu torn, Espot ha volgut destacar “la gran significació institucional” de la cerimònia i ha afirmat que la Creu dels Set Braços és “la distinció més alta de l’Estat andorrà”. En paraules del cap de Govern, “quan es va crear aquesta condecoració i es van definir els mèrits per atorgar-la, no es podia pensar en una persona que els complís millor que Monsenyor Vives”.
En aquest sentit, ha subratllat que “no són paraules buides, sinó un reconeixement profund a la seva lleialtat, responsabilitat institucional i servei desinteressat al país”. A més, ha recordat que Vives ha estat “una figura clau en la vida institucional del Principat, un home de diàleg constant amb els governs, amb una vocació sincera de servei als més vulnerables i un interès permanent pels àmbits social, sanitari i educatiu”.
Per altra banda, Ensenyat ha remarcat que la concessió de la Creu dels Set Braços “és un gest solemne i, sobretot, un símbol”, tot recordant que aquesta distinció, creada l’any 2010, “representa les mirades diverses que expliquen l’equilibri de la nostra societat”. El síndic ha subratllat que aquesta distinció “no és només un reconeixement a una trajectòria, sinó un homenatge a la seva figura com a peça essencial de les nostres institucions”, afegint en darrer lloc, que “el que avui fem és un acte de gratitud col·lectiva, un recordatori del que som i del que volem continuar essent. Preservant aquest equilibri serem fidels a nosaltres mateixos”, ha conclòs.