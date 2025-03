Pregunta parlamentària

Vela sol·licita informació sobre la commemoració dels 50 anys de l’Arxiu Nacional i la digitalització dels tràmits

La consellera socialdemòcrata demana dades desglossades per ministeris sobre l’ús i cost dels serveis digitals i presencials

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat aquesta setmana dues demandes d’informació al Govern. Les peticions fan referència, d’una banda, a la commemoració del 50è aniversari de la creació de l’Arxiu Nacional d’Andorra i, de l’altra, a l’estat actual de la digitalització dels tràmits administratius.

Pel que fa a la primera qüestió, Vela ha sol·licitat tota la documentació relacionada amb les accions, actes i projectes que s’estan preparant per celebrar el mig segle de vida de l’Arxiu Nacional, fundat el 22 de desembre del 1975. En paral·lel, la socialdemòcrata ha requerit informació detallada sobre la digitalització de processos administratius, desglossada per ministeris i per tipus de tràmit.

En concret, ha demanat dades sobre el percentatge de la població que utilitza els canals digitals per fer gestions, amb classificació per gènere i franges d’edat; el percentatge de persones que encara opten per la via presencial; la relació de certificats que es poden obtenir en línia i el seu cost per ministeri i per tipus; i finalment, la llista de tràmits que continuen requerint presencialitat obligatòria.