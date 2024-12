Vela so·licita a la cambra el Pla estratègic dels museus i el de Cultura

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha fet entrar avui una bateria de preguntes escrites sobre el desenvolupament del Pla estratègic de museus (2017-2023) i del Pla estratègic de Cultura (2030). Pel que al primer, la consellera general del PS ha demanat saber quines han estat les accions desenvolupades dels 10 propòsits inclosos, així com quin és el grau de consecució i quin és el pressupost invertit, desglossat aquest per propostes, accions i el seu calendari d’execució. Altrament, es pregunta per les dificultats que han impossibilitat de desenvolupar aquelles accions que no s’ha fet.

Així, la consellera general ha formulat al mateix temps diverses qüestions sobre el pròxim Pla estratègic de Cultura (2030). En aquest sentit, Vela demana quines accions incloses en el pla i que estaven en curs han estat fetes, com també quines accions de les considerades com a prioritàries s’han executat i quines es troben en fase de desenvolupament, desglossat per accions, recursos humans, material i econòmics, així com el mateix calendari d’execució. Finalment, també ha requerit a conèixer en quin estat es troben les accions que es van considerar a mitjà termini.