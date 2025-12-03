Vela reclama tota la documentació sobre el nou Centre de Ciències de la Salut de la Universitat d’Andorra

La presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha demanat al Govern tota la informació disponible sobre el projecte del futur Centre de Ciències de la Salut de la Universitat d’Andorra (UdA). La consellera considera imprescindible aclarir els detalls tècnics i organitzatius d’una infraestructura que, segons afirma, tindrà un impacte directe en el model de recerca sanitària del país.
Així, Vela ha sol·licitat conèixer la definició completa del projecte, incloent-hi el pressupost, els recursos humans i materials previstos i la relació d’institucions que hi participaran. També vol informació sobre el traspàs dels projectes de recerca que fins ara duia a terme el Laboratori Nacional d’Epidemiologia i sobre quin serà el futur laboral del personal que hi treballa.
“Cal assegurar que no es perdi capacitat investigadora i que els equips actuals mantinguin una continuïtat clara” – Susana Vela
Un altre punt que la parlamentària posa sobre la taula és la capacitat del SAAS per mantenir o assumir les tasques de recerca que es feien fins ara, especialment en els àmbits de l’epidemiologia i la salut pública. La petició inclou, a més, detalls sobre la reestructuració del Laboratori Nacional d’Epidemiologia i qualsevol informació relacionada amb el Laboratori de Salut Pública i la seva integració al nou centre universitari.
Segons ha expressat Vela, garantir la transparència és clau en un projecte que pot redefinir la recerca sanitària al país. “Cal assegurar que no es perdi capacitat investigadora i que els equips actuals mantinguin una continuïtat clara”, ha defensat.