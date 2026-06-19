Vela reclama al Govern dades detallades de l’IRPF i l’Impost de Societats per analitzar qui assumeix la càrrega fiscal

La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha tramitat una demanda d’informació al Govern per obtenir un desglossament exhaustiu de les dades corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i a l’Impost sobre Societats de l’últim exercici disponible. L’objectiu és disposar d’una radiografia precisa del sistema tributari andorrà que permeti determinar quins col·lectius contribueixen en major mesura als ingressos fiscals, quin grau de progressivitat presenta el model i quin impacte tenen les diferents reduccions, deduccions i beneficis fiscals vigents.
Pel que fa a l’IRPF, la consellera general demana dades globals, però també informació desglossada per trams de renda. En concret, sol·licita conèixer la distribució de les rendes del treball, de les activitats econòmiques i de les rendes del capital, així com les bases de tributació, les reduccions aplicades, les bonificacions i les quotes resultants. La petició requereix que aquestes dades s’ordenin en diversos intervals d’ingressos anuals, des de les rendes inferiors als 24.000 euros fins a les superiors als 200.000 euros.
La demanda requereix dades fiscals classificades des de rendes inferiors a 24.000 euros fins a ingressos superiors als 200.000 euros anuals
La demanda també posa el focus en els principals incentius fiscals existents. Vela vol conèixer l’abast de les reduccions vinculades a l’habitatge habitual, a l’habitatge destinat al lloguer, a les aportacions a sistemes de previsió social, als mecanismes per evitar la doble imposició i als beneficis relacionats amb el mecenatge, entre altres conceptes.
En relació amb l’Impost sobre Societats, la parlamentària socialdemòcrata reclama informació sobre els resultats comptables positius declarats per les empreses, les bases de tributació, les exempcions, reduccions i deduccions aplicades, així com les quotes de liquidació finals. A més. demana que les dades es presentin agrupades segons la tipologia de les empreses i dels grups consolidats.